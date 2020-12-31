Elemeleri başarıyla geçerek, Avrupa Şampiyonası’nda yer almak istediklerini söyleyen A Milli Erkek Voleybol Takımı pasörlerinden Oğulcan Yatgın, "Takım içinde her zaman olduğu gibi güzel bir atmosfer var. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, günü tek antrenmanla tamamladı. İstanbul’da devam eden kamp sürecini değerlendiren A Milli Erkek Voleybol Takımı pasörlerinden Oğulcan Yatgın, “Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için önümüzde eleme turnuvası var. Bizim için oldukça önemli bir turnuva. Öncelikli hedefimiz elemeleri başarıyla geçerek, Avrupa Şampiyonası’nda yer almak. Elemelerde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edeceğiz. İki gün önce kamp sürecimiz başladı. Takım içinde her zaman olduğu gibi güzel bir atmosfer var. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamp sürecini en iyi şekilde geçip, elemelerden istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.