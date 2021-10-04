Oğulcan Çağlayan'ın kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı

Oğulcan evlilik yolunda ilk adımı bugün atıyor. Galatasaraylı futbolcu bugün Peri Ispartalı ile Denizli’de nişanlanacak.

Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Rizespor maçında kadroda yer almayan Oğulcan ile ilgili kararın perde arkasında ise Fatih Terim faktörü var. Sezon başında Rizespor ile yaşananlar, aylarca Oğulcan’ın lisansının çıkarılamaması ve yükselen tansiyon nedeniyle Fatih Terim futbolcusunu korumak adına bu karara imza attı.

Tecrübeli teknik adam Rize’de Oğulcan’ın protesto edilmesini önlemek, gerilim olmaması adına futbolcusunu Rize maçı kadrosuna dahil etmedi.

Her şey düşünülmüştü

Bugün Denizli’de nişanlanacak olan Oğulcan maç sonunda tören hazırlıkları için Rize’den Denizli’ye geçmek için özel uçak dahi hazırladığı öğrenildi. Ancak Terim’in bu kararı sonrasında Oğulcan özel uçağı iptal edip İstanbul’dan Denizli’ye geçti. Oğulcan Çağlayan bugün Peri Ispartalı ile Denizli’de düzenlenecek törenle evlilik yolunda ilk adımı atacak.