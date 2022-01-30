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Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu ‘etüt salonu’na dönüştürdü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç tekvandocular, yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksatınca devreye antrenörleri girdi. Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, spor salonunun bir kısmını etüt sınıfına çevirerek öğrencilerinin antrenmanlardan önce okuldaki derslerini çalışmasına imkan tanıdı. Okuldaki dersleri de iyiye gitmeye başlayan öğrenciler ‘salonda etüt’ uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

Spor 30.01.2022, 12:03
Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu ‘etüt salonu’na dönüştürdü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç tekvandocular, yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksatınca devreye antrenörleri girdi. Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, spor salonunun bir kısmını etüt sınıfına çevirerek öğrencilerinin antrenmanlardan önce okuldaki derslerini çalışmasına imkan tanıdı. Okuldaki dersleri de iyiye gitmeye başlayan öğrenciler ‘salonda etüt’ uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Kemalpaşa Tekvando Spor Kulübünde spor yapan öğrenciler, uzun yıllardır hayatlarını okul, ev ve spor salonu arasında mekik dokuyarak geçiriyor. Dönem başında yarışmalardan dolayı yoğun bir antrenman dönemine giren öğrenciler, okuldaki derslerini aksatmaya başladı. Tekvandoda sportif başarıya ulaşırken derslerinden geri kalan öğrenciler, sıkıntı yaşamaya başladı. Bu noktada devreye antrenörleri Mehmet Nuri Çiçek girdi. Çiçek, spor salonunun bir kısmını etüt sınıfına çevirerek öğrencilerinin antrenmanlardan önce okuldaki derslerini çalışmasını sağladı.

‘Salonda etüt’ uygulaması başarı getirdi

Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, dönem başındaki yoğun antrenman programına girdiklerini ve bazen günde çift antrenman yaptıklarını söyledi. Yoğun antrenman temposundan dolayı sporcularının derslerinden geri kaldığını belirten Antrenör Çiçek, “Biz de burada çocukları sportif başarıya ulaştırırken aynı zamanda akademik eğitimlerinden geri kalmasınlar istiyoruz. ’Ne yapabiliriz?’ diye düşündük ve salonumuzun bahçe kısmını masalarda düzenleyip bir etüt salonuna dönüştürdük. ‘Salonda etüt’ başlığı altında güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde kısa sürede çocuklarımızın deneme sınavlarında aldıkları sonuçların iyiye gittiğini gördük. Bu da bizi çok mutlu etti” dedi.

Ailelerden iyi tepkiler aldı

Çocukların derslerinden geri kalmasından en çok ailelerin rahatsız olduğunu belirten Çiçek, “Aileler, bazen çocuklarına söz geçiremiyorlardı. Ancak ben bir hoca olmanın da verdiği görevle ve tekvandonun doğu prensibiyle çocuklara sözümü geçirebiliyorum. Tabii bunu zorla değil sevgiyle yapıyoruz biz. Sevgi olmasa bu çocukların hiçbiri burada durmaz. Bu uygulamayla birlikte sporcularımızın ailelerinde de çok güzel tepkiler aldım” diye konuştu. Çiçek, son olarak ise 6-7 yıl içerisinde yetiştirdikleri sayısız sporcuyla Türkiye ve uluslararası şampiyonluklar elde ettiklerini ve hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu, ocak ayı itibarıyla da Ankara Büyükşehir Belediyesi Takımı’na 5 milli sporcularının transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Öğrencilerden Murat Semih Uzun, ‘salonda etüt’ uygulamasından sonra derslerinin düzeldiğini belirterek, “Okuldan buraya gelip ders çalışıyordum ve ardından antrenmana giriyordum. Böylece kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Aynı zamanda antrenmanlardan da bir şey eksilmedi. Daha önce antrenmana gelmeyebiliyorduk veya dersimizi kaçırabiliyorduk. Fakat şu an ikisini de yapabiliyoruz. Bazen gece 12’de eve gittiğimiz oluyor ama ne derslerden ne de antrenmanlardan eksik kalmıyoruz” diye konuştu.

“Okuldaki başarılarımız da arttı”

Zehra Gürbüz ise yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksattığını vurgu yaparak şöyle konuştu: “Sabah akşam antrenman yapıyorduk. Bu şekilde tekvando da başarılı olduk ama okula döndüğümüzde derslerimizden geri kaldığımızı anlıyorduk. Antrenör hocamızda bunu fark edince bir etüt kararı verdi. Okuldan çıktıktan sonra buraya gelerek antrenman saatimize kadar test çözmeye başladık. Böyle olunca okuldaki başarılarımız da arttı. Hocamızın sayesinde bunları düzelttik.”

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