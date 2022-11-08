Öğrenciler 44. İstanbul Maratonu’nda derece aldı

6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 44. İstanbul Maratonu’na her yaş grubundan birçok kişi katılım sağladı. Anadolu Yakası’nda başlayıp, Avrupa Yakası’nda Sultanahmet Meydanı’nda son bulan maratona katılan öğrenciler kendi yaş gruplarında başarı sağlayarak derece aldı.

6 Kasım Pazar günü 44’üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu’na ilgi büyüktü. Dünyanın 102 farklı ülkesinden gelen 30 bin atleti buluşturan “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanına sahip etkinliğe her yaş grubundan birçok kişi katılım sağladı. Maratonda koşan Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencileri, kendi yaş gruplarında derece aldı.

Kendi yaş gruplarında 1. ve 2. oldular

CAP programıyla öğrencilerinin hem sosyal hem de sportif gelişimlerini destekleyen kolej, 44. İstanbul Maratonu’nda yer aldı. Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden başlayıp, Avrupa Yakası’nda son bulan maratona katılan 8. sınıf öğrencisi Pavel Arikh kendi yaş grubunda 1. olurken, 6. sınıf öğrencisi Maria Arikh kendi yaş grubunda 2. oldu.