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Öfkeli Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'un arabasını durdurup istifaya davet etti
2-2 biten Kayseri maçından sonra Başkan Ali Koç, stattan çıkmakta zorluk yaşadı. Taraftarlar, Başkan'ın arabasının önünü kesip istifaya davet etti.
Spor 08.11.2021, 13:38
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Tribünlerde olduğu gibi stat önünde de "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Başkan Ali Koç stattan çıkmakta zorlandı. Taraftarlar arabasının önünü kesti. Başkan Ali Koç protesto edildi. Koç, karşılaşmadan sonra tepkilerden ötürü açıklama yapamadı.
UZUN SÜRE AYRILMADILAR
Fenerbahçe taraftarları, maç bittikten sonra stattan ayrılmadı. Yaklaşık 2 saat daha stadın önünde büyük bir kalabalık bekledi. Başkan Koç ve yönetimi istifaya davet edildi.