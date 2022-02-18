OFK Petrovac, Bodrum’a hayran kaldı

Karadağ’ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac, kamp için geldiği Bodrum’dan mutlu bir şekilde ayrıldı. Karadağ temsilcisi, her yıl Bodrum’da kampa girmeyi planladığını açıkladı.

Bodrum’a 30 yıl aradan sonra kampa gelen profesyonel futbol takımı OFK Petrovac, ilçeden memnun ayrıldı. Bir dahaki kap için Bodrum’u tercih edeceklerini söyleyen Karadağ ekibinin yetkilileri, Bodrum’un yapısının kamp için uygun olduğunu açıkladı.

Esnafın yüzü güldü

Bodrum’da ölü sezon denilen şubat ayından gelen OFK Petrovac, esnafın da yüzünü güldürdü. Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya tarafından kış turizmine katkı sağlamak ve Bodrum’da kış sezonunu spor turizmine çevirmek için getirdiği Karadağ takımı, Bodrum’un kültürel ve turistlik yerlerini gezerek ilçeyi tanıdı. Kamp dışındaki zamanlarını Bodrum çarşısını gezerek değerlendiren futbolcular, yaptıkları alışverişle de esnafın yüzünü güldürdü.

Kulüp yöneticileri ve futbolcular, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da ziyaret etti. Kaymakam Bayar ve Başkan Aras’a forma hediye eden kulüp yetkilileri, Karadağ’ın Budva şehriyle kardeş şehir olma yolunda ilerlediklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sürpriz forma

Bodrum ve Karadağ arasında köprü olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya’ya teşekkür eden OFK Petrovac yöneticileri, Kaya’a forma hediye etti. Bodrum’da kaldıkları süre içerisinde tüm imkanlarını seferber eden Kaya’ya, futbolcular tezahüratlar eşliğinde teşekküllerini sundu.

Bülent Kaya, Bodrum’da kış turizminin canlanması için spor faaliyetlerinin büyük etkisi olduğunu dile getirerek, “Bodrum’da kış turizmi biraz hareketli geçsin ve esnafa faydası olsun diye getirdik. 1. Lig takımı OFK Petrovac, kendi liglerinde ikinci sıraya yükselirlerse Avrupa Ligi’nde oynayacaklar. 30 yıl aradan sonra ilk defa profesyonel bir takım kamp yapıyor. Bodrum halkı da sağ olsun ilgi gösteriyorlar. Bodrumspor da çok ilgi gösterdi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcımız, sağ olsun o da çok ilgilendi. İnşallah devamı gelir diye umut ediyoruz. Kış turizmine katkısı oluyor. Diğer takımların da burayı tercih edeceğine eminim. Memnun ayrılacaklar Bodrum’dan. Şu ana kadar her şey çok güzel gitti. Kampların devamı gelecektir diye umut ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise Karadağ’ın Budva şehri ile Bodrum arasından kardeş şehir protokolü imzaladıklarını belirterek, “İmzaladığımız bu protokolle bunun meyvelerini almaya başladık. Budva şehrinden bir heyetimiz ardından Karadağ’dan bakanlarımız bizi ziyarete gelmişlerdi. Daha sonrasında ise Bodrum Kaymakamımız Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Bodrum’dan bir heyet Budva’da ziyaretlerde bulunmuştu. Bu gelişmelerden sonra OFK Petrovac takımı Bodrum’a geldi. Bodrum spor turizmine uygun bir şehirdir. Son dönemlerde spor turizmine yönelik ciddi bir yatırım var Bodrum’da. Başta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası olmak üzere çeşitli spor etkinlikleri yapılıyor Bodrum’da. Budva’dan profesyonel bir takım olan OFK Petrovac’a ev sahipliği yapıyoruz. Bu tip organizasyonların kış turizmine etkisi de oluyor” şeklinde konuştu.