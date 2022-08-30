OD Anosike ve Erdi Gülaslan Manisa BBSK’da

2022-2023 sezonu planlaması doğrultusunda hareketli bir transfer sezonu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Fransa’da Cholet Basket forması giyen OD Anosike’yi ve Türk Telekom’dan şutör gard Erdi Gülaslan’ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde son olarak Fransa’da Cholet Basket forması giyen OD Anosike’yi renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fransa liglerinde uzun yıllar mücadele eden Amerikalı Pivot OD Anosike ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi’nin yeni takımı Manisa BBSK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında nokta atışı bir transfere daha imza attı. Son iki sezonu Türk Telekom formasıyla tamamlayan Erdi Gülaslan, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 1994 doğumlu şutör gard sırasıyla Basket Bornova, Göztepe, Aliağa GSK, Gelişim Koleji, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka, Afyon Belediyespor ve Türk Telekom formalarını terletti. Türk Telekom’daki son sezonunda 26 maça çıkıp, ortalama 19.7 dakika süre alan Erdi Gülaslan, 5.5 sayı, 1.5 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.