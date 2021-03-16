Obradovic'in yeni takımı!

Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso'nun geleceğinde kesinlik bulunmuyor. Yönetim, koçun durumunu tekrardan gözden geçirmeye karar verdi. Real Madrid'in yönetim kurulu üyesi Juan Carlos Sanchez'e göre Zeljko Obradovic bu pozisyon için uygun bulunan isimlerden biri.

Real Madrid'in Laso'dan sonraki düşüncesi tecrübeli teknik adam Obradovic'ten yana oldu.

Pozisyon için Obradovic'ten başka teknik adamlar da düşünülüyor. Fakat öncelikli olarak Pablo Laso'nun kulüpteki geleceği önem arz ediyor.