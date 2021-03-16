O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!

Spor Toto Süper Lig'de işlerin iyice gerginleştiğini ve heyecanın oldukça arttığını ifade eden Karan,

"Savaş çıkmazsa iyi. Çok gergin bir Süper Lig görüyorum. Özellikle 4 büyükler sıralamayı zorladığı için çok gergin. Ne zaman kimin lider olacağını, kimin ikinci olacağını söylemek kolay değil. Bu süreci en iyi kim kaldırır? Galatasaray bu konuda biraz daha tecrübeli, Fatih hoca faktörü de var. Stresli dönemlerden daha kolay çıkabilecek bir durum gibi gözüküyor ama bu ligin favorisini söylemek şu an gerçekten çok zor. Her şeye rağmen favorim tabii ki Galatasaray."

Ümit Karan aynı zamanda Dünya futbolunda iyi forvet yetişmediğini de iddia etti.

"Futbol fiziksel gücün üstüne kurulmaya başlandı. Biz, sokak aralarında, mahalle aralarında futbol oynarken sabah çıkıp gol vuruşu çalışabiliyorduk. Özellikle bu dönemde yeni nesil yetiştirmesi çok zor. Bu korona 1,5 nesli yok etti futbol bazında da. 17, 16, 15 yaş altı takımları yok. Bu çocukların yetenekleri de kayboluyor. Dünyada şu anda santrfor yetişmiyor."

''MESUT ÖZİL'İN KALİTESİNİ KİMSEYLE TARTIŞMAM''

Mesut Özil'in dünya çapındaki başarılarına da değinen Ümit Karan, Fenerbahçeli yıldız için şu açıklamalarda bulundu: