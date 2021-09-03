banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi

Trabzonspor’un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.

Spor 03.09.2021, 12:23
Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi

Trabzonspor’un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 3 haftasında Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Sezona 3’te 3 yaparak 9 puanla averajla liderlik koltuğuna oturarak başlayan bordo-mavililerde ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5’ine imza atarken 1’er de asist yaptı.

Süper Lig’in 3 haftalık dilimi geride kalırken Nwakaeme ve Bakasetas, performanslarıyla en iyi hücum ikilisi koltuğunda ise ilk sırada yer aldı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı. Bu iki oyuncuyu Antalyaspor’dan Haji Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti. Hatayspor’dan Saba Lobjanidze 3 gol, 1 asist ile Adama Traore 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

Yorumlar (0)
31°
açık