Nwakaeme için izin çıktı! Ülkesin gidiyor... AYRINTILAR >>>https://www.61saat.com/futbol/nwakaeme-icin-izin-cikti-ulkesin-gidiyor-h795580.html 61saat.com

Bordo Mavili takımıın yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme bir süredir ülkesine gitmek için kulüpten izin talep ediyor ancak bu işlem Nijerya Hükümeti’nin ve Trabzonspor’un uyguladığı prensipler gereğince kabul olmuyor. Moral bozukluğu yaşayan ve bu görüntüsü de ekranlara yaşayan Nwakaeme’ye sevindirici haber geldi. Yapılan görüşmelerde oyuncunun milli arada Nijerya’ya ailesinin yanına gidişine izin verildi. Bavullarla Gaziantep’e gelen Nwakaeme'nin kendisi için ayırtılan özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi



