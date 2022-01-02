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Nuri Şahin: "Süper Kupa’yı almak istiyoruz"

Beşiktaş ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Kupayı almayı çok istiyoruz. Favori tabi ki de Beşiktaş, ama biz de hazırız. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Spor 02.01.2022, 13:08
Nuri Şahin: "Süper Kupa’yı almak istiyoruz"

Beşiktaş ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Kupayı almayı çok istiyoruz. Favori tabi ki de Beşiktaş, ama biz de hazırız. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Şahin, toplantıda sezonun ilk yarısını, kendi dönemini ve Süper Kupa finali öncesi düşüncelerini paylaştı. Konuşmasına ilk yarının değerlendirmesini yaparak başlayan Şahin, "Gayet pozitif geçen bir 2.5 ay oldu. 1-2 puan daha fazla alabilirdik. 1-2 maç hariç sahada görmek istediklerimizi gördük. Oyuncuların performansları gayet iyi. Formsuz olanlar, yavaş yavaş form kazanmaya başladı. Yeni sitemde zorlananlar oldu. Bunlar gayet normal. İşin ciddiyetinde olan bir takıma sahibiz" dedi.

"Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyorum"

Bir basın mensubunun transfer yapılacak mı sorusu üzerine Şahin, "Transfer engeli var. Kalkarsa biz de takviye yapmak istiyoruz. Kulübü zora sokmayacak şekilde kalite takviyesi yapmak istiyoruz. Her kulübün istediği gibi bizim de takviye yapmak istediğimiz bölgeler var. Takıma ilk 11 ya da yedek olarak bakmıyorum. Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyorum. Gelecek olan oyuncunun her şeyden önce iyi bir insan olması lazım. Bize bir şeyler katması lazım. Görüştüğümüz baktığımız, oyuncular var. Aramızdan ayrılacak olan olabilir" diye konuştu.

"Kasımpaşa maçı benim en çok üzüldüğüm maç oldu"

Yetenekli oyuncularının olduğunu belirten Nuri Şahin, "Bu oyuncularımızın spora katkısı daha fazla olması lazım. Kasımpaşa maçı benim en çok üzüldüğüm maç oldu. Bu maçı da alsaydık hedeflediğimiz bir noktaya ulaşacaktık. Ben takımda pozitif futbol görüyorum. Tabi ki de yeneceğiz, yenileceğiz. Benim için oyun önemli. Her maçta takımdan aynı performansı almak çok zor. Ben Sivas maçını hatırlıyorum. Bazı maçlarda yorgun düşüyorsun. Kasımpaşa maçında takımda zihinsel bir yorgunluk hissettim" ifadelerini kullandı.

"Ben her zaman niyete ve oyuna bakıyorum"

Hedeflerinin ikinci yarıda daha çok maç kazanmak olduğunu belirten genç teknik direktör, "Kazanan bir takım olmak istiyoruz. Ligde rahat konumda olmak istiyoruz. Süper ve Türkiye Kupası var. Ben her zaman niyete ve oyuna bakıyorum. Oyun iyi olduğu zaman puanlar gelecek. Oyunun üzerine biraz daha koymamız lazım. Transferler ile bunu hızlandırabiliriz. Konya maçında geriye yaslandığımızı düşünmüyorum. Hafta içerisinde çok çalışamamıştık. İdmanda çok fazla oyun çalışmadık. Bu bizi çok az geriye yaslandırdı. Son dakika golü yemeyeceksin. Bunu ben takımada söyledim. Acı çekerek bazı şeyleri öğreneceksin. Biz de bunu yaşıyoruz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Tüm hataları gidermemiz lazım. Acı çekerek öğreneceğiz. Kasımpaşa maçında takımdan çok kendime daha çok kızdım. Bahadır’ı daha erken alabilirdik" açıklamasında bulundu.

"Çok güzel bir maç bizi bekliyor"

Son dakikalarda yenilen goller ile ilgili de bir açıklama yapan Şahin, "Zamanı oynamak çok saçma bir şey. Maçı 90+7 getirme. 90+3’te bitsin. Net oyun dakikamızı oynasak maçı bitirirsin. Galatasaray maçında yediğimiz gol çok tecrübesizlik. Bunları oyuncularım ile de konuşuyorum. Üzerine çalışıyoruz. Bizim son dakikalarda yediğimiz gollerde de var attığımız goller de var. Oyuncular çok fazla dinlemedi. 3 gün izin verebildim. Bu bizim için dezavantaj olacak. Bir şans da olabilir. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Oyuncuların hepsi hazır. Tek maçta kupa kazanılacak olması motivasyon olarak yeterlidir. Tek maçlık bir şans. Kupayı almayı çok istiyoruz. Favori tabi ki de Beşiktaş, biz de hazırız. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımızın kupayı ne kadar çok istediğini biliyoruz. Genç yaşta ilk finalime çıkacağım. Camiamızın sevinci benim sevincimdir. Oyuncularım ile sahada yaşayacağımız sevinç beni mutlu eder. Ben sevince ortak olma adayıyım. Allah nasip eder de kupa gelirse çok güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.

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