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Nurcan Çelik: "Galatasaray benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, sarı-kırmızılılarda yer almasını, "Benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti" diye açıklayarak, "Futbolculuğumda denk gelsin isterdim ama olmadı. Teknik direktör olarak gelmek nasip oldu. Çok güzel ve gurur verici bir duygu" dedi. Kendisi için futbolun tutku ve aşk olduğunu söyleyen Çelik, iki kez kanseri yenmesinde iyileştiren şeyin spor olduğunu vurguladı.

Spor 26.02.2022, 12:33 26.02.2022, 12:52
Nurcan Çelik: "Galatasaray benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, sarı-kırmızılılarda yer almasını, "Benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti" diye açıklayarak, "Futbolculuğumda denk gelsin isterdim ama olmadı. Teknik direktör olarak gelmek nasip oldu. Çok güzel ve gurur verici bir duygu" dedi. Kendisi için futbolun tutku ve aşk olduğunu söyleyen Çelik, iki kez kanseri yenmesinde iyileştiren şeyin spor olduğunu vurguladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, takımın son durumu ve hedefler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçıyla ilgili konuşan Çelik, "İlk yarı 3-0 kazanmıştık. Sivas deplasmanından galip dönmek istiyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz, oyuncularımız hem fiziksel hem mental anlamda gelişiyorlar. Lige güzel de bir başlangıç yaptık, üst üste 2 galibiyet aldık. Biz hedefe oynuyoruz. Liderle aramızda çok büyük puan farkı yok ama yakalamak istiyoruz. Bizim için her maç final maçı gibi. Bu şekilde her maça çıkıyoruz. Ligin ikinci yarısında alacağımız galibiyetlerle play-offlarda olmak istiyoruz" diye konuştu.

"4 futbolcumuz sakatlandı"

Ligin ilk yarısını değerlendiren Nurcan Çelik, "Ligin sıkıştırılmış programda oynanması bizi biraz zorladı. Oyuncularımızın biraz fazla genç oluşu, tecrübesiz oluşu. Maalesef 4 sakat oyuncumuz oldu. İlk 11’de yer alan oyuncularımızdı. Elanur Laçin, İlayda Gündoğdu, Arzu Akkurt ve Elif Keskin sakatlandı. Bizim için önemli oyunculardı. Sezonu kapatmış oldular. Onlar adına çok üzgünüm. Sıkıştırılmış program var. Bu çocukların adalesi kaldıran var, kaldıramayan var. Yabancı sayısı da arttı. Ligde 6 yabancı oyuncu var. Tempo da yükselmiş oldu. Yerli oyuncular da bu tempoya çıkmak zorunda kalıyor. Pandemiden çıkmış bir sporcu kitlesi de var. Birden bu programın yüklenmesi, antrenman temposunu da yükseltmemiz oyuncuları zor durumda bırakıyor. Sakatlıklar da bu nedenle oluyor. Sadece biz de sakatlık değil, Türkiye genelinde sanıyorum şu an 11 futbolcunun çapraz bağları koptu" ifadelerini kullandı.

Takım takviye yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine Çelik, "Yerli ve yabancı oyuncu takviyeleri hala yapıyoruz. İki tane yabancı oyuncu ile görüşmemiz var. Daha iyi hale nasıl getiririz, daha iyi nasıl güçlendiririz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sakat oyuncu sayımız fazla. Bunlar da sonuca ve skora etki eden oyunculardı. Dolayısıyla ihtiyacımız var. Bu takviyeleri de en kısa zamanda yapacağız" dedi.

"Yeni nesil çok fazla şanslı"

Büyük takımların liglere girmesiyle kadın futboluna büyük katkı sağladığını vurgulayan başarılı teknik direktör, "Ülkemizde kadın futbolu gelişim aşamasında olan bir lig. Büyük kulüplerin girmesiyle beraber oyuncu portföyü de genişlemiş oldu. Burada handikap da elit oyuncu sayısının azınlıkta olması. Kız çocuklarından çok fazla talep var. Futbol oynamak isteyen, velilerin kızlarını yönlendirdiği çok kız var. Süper Lig’deki takımların burada yer alması önemli rol oynuyor. Bu konuda yeni nesil çok fazla şanslı diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Büyük takımların yer almasının milli takıma da katkı sağlayacağını söyleyen Çelik, "Büyük katkı sağlar ama burada 6 yabancı var biliyorsunuz. Yabancı sayısı takım içinde fazla kalıyor. Dolayısıyla avantaj onlarda olmuş oluyor. Bizde çok fazla olmuyor. Yerli oyuncu kalitesi biraz iyi pozisyonda olursa keşke 11 tane oyuncumuz da yerli ve milli takıma katkı sağlayabileceğimiz elit oyunculardan olsa. Yerli oyuncuyu oynatmayı tercih ederim açıkçası yabancıdan ziyade. Türk oyuncularım o seviyeye gelsinler ve bu ligde oynasınlar, mücadele etsinler. Sadece bu ligde değil, Avrupa liglerinde oynasınlar, bizleri gururlandırsınlar isterim" açıklamasında bulundu.

"Benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti"

Galatasaray’da yer almasını, "Benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti" diye açıklayan Nurcan Çelik, "Futbolculuğumda denk gelsin isterdim ama olmadı. Teknik direktör olarak gelmek nasip oldu. Çok güzel ve gurur verici bir duygu. Gerçekten kadın futbolunda emeğimin çok fazla olduğu konusunda ben de aynı fikirdeyim. Buraya birden gelmedim. Dünden bugüne çok büyük emek vererek geldim. Kadın futbolu içerisinde de uzun bir deneyime sahip olduğum için de bugün burada olduğumu düşünüyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Bu pozisyonumdaki emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

En büyük hayali Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

Galatasaray hep zirveye oynayan bir kulüp olduğunu ifade eden Çelik, "Şampiyonluklar ve kupalar hedefleyen büyük bir camia. Ben de kişisel olarak Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın başında bir kupa kaldırmak isterim. Bu herhalde benim için hayalimin en üst noktası olur diye düşünüyorum. Başarımız ortak. Hem Galatasaray adına hem kişisel olarak burada şampiyonluklara imza atmak isterim. Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluklara imza atmak isterim. En büyük hayalim de zaten bu; Galatasaray Kadın Futbol Takımı olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak" dedi.

"Beni iyileştiren şeyin spor olduğunu düşünüyorum"

Yaşadığı sağlık sorunları sırasında dönüm noktasının ’Spor’ olduğunu vurgulayan Nurcan Çelik, "Sporun içinde olmam, spora tutunmamdı. Futbol benim için aşk ve tutku. Hiçbir zaman da bırakacağımı düşünmedim. Belki son çizgide bile geri dönme umudu ile büyük bir mücadele verdim. Artık bitti dediğim yerde hakikaten güzel bir şey oldu ve kanserden kurtuldum. Önce tiroid kanseri oldum. Akabinde meme kanseri oldum. Bu süreç uzun soluklu oldu. Burada iyileşmeme vesilen olan takımımım vardı o dönemde. Aktif de bir lig oynanıyordu. Sürekli kendimi hastalıkta değil de kafamı diğer tarafa yönlendirmem galiba iyileşme sürecimde büyük katkı sağladı. Sonrasında galiba zihinsel olarak bunu kendime aşıladım ve oradan herhalde vücuduma iyi hücreler de enjekte oldu diyeyim. Sonrasında güzel bir dönüşle de bitti kurtuldum kanserden çok şükür. Futbola geri döndüm, futbol oynamaya geri döndüm. Kendi kulübüm de forma giymek de nasip oldu. Tam takımımı kurduğum dönemde meme kanserine yakalandım. Dolayısıyla futbola uzun bir süre ara vermek zorunda kaldım. Döndüm, futbol oynadım. Kendi kulübümde altyapıda oyuncular yetiştirdim. Bugün o futbolcular Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nda forma giyiyorlar. O yüzden çok da mutluyum ve gururluyum. Bırakmadım, hayatımda iyi ki spor varmış. Sporla yaşadığımı düşünüyorum. Beni iyileştiren şeyin spor olduğunu düşünüyorum. İyi ki de bugün buradayım. Mücadelenin sonunda elbet bir zafer oluyor. O zafer de bugün burada Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü olarak görevde yer alıyorum" diye konuştu.

"Her şey Galatasaray arması için"

Sarı-kırmızılı taraftarlardan destek isteyen Çelik, "Bizleri yalnız bırakmasınlar. Biliyoruz, sezonun başında bir hazırlık maçı yaptık. İnsanlar bunun lig maçı olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe ile ’Kadına Şiddete Hayır’ temalı bir dostluk maçı yaptık. Orada çok hoş olmayan şeyler yaşandı. Skor, kırmızı kartlar, penaltılar... Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bir dostluk maçında bunlar olmamalıydı. Skor, dostluk maçının önüne geçti. Kadına şiddete hayır dediğimiz bir gecede maalesef kadına şiddetin üst noktaya çıkmış bir geceye dönüştü. Bu açıdan çok üzgünüz. Taraftarımız bize küstü diye düşünüyorum. Küsmesinler, ligde gerçekten bizim o kalitede bir takım olmadığımızı göstermiş bulunuyoruz. Aldığımız skorlarla da, maç sonuçlarıyla da zaten bu ortada diye düşünüyorum. Her zaman bizi desteklesinler. Takımının yanında olsunlar. Biz her hafta her müsabakada tribünleri dolu dolu görmek istiyoruz. Biz onları seviyoruz. Her şey Galatasaray arması için" diyerek sözlerini tamamladı.

#Nurcan Çelik
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