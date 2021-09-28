Nuray Levent, 3 Altın madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Nuray Levent, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, “Finlandiya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerime, Kulübüme, Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Milli Sporcu Nuray Levent'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Ülkemize ve bizlere yaşattığı unutulmaz anlar için milli gururumuz olan öğrencimiz Nuray Levent'e teşekkür ediyoruz. Gösterdiği azim ve çalışkanlıktan dolayı öğrencimiz Nuray Levent'i, başarıda emeği gecen ailesini, antrenörlerini ve akademisyen hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.