Nur Germen gözyaşları arasında uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski milli basketbolcu ve antrenör Nur Germen toprağa verildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski milli basketbolcu Nur Germen, bir süredir organ yetmezliği sorunu yaşıyordu. 73 yaşındaki germen, Bodrum’daki evinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Nur Germen’in ölüm basketbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Eski milli basketbolcu için Bitez Mahallesi’ndeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra basketbol camiasından tanınmış isimler katıldı.

Törende Nur Germen’in tabutu Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarıldı. Germen, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Bitez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Basketbol için sayısız oyuncu yetiştirmiş, her kategorisinde hizmet vermiş, Türk basketboluna çok büyük katkılar yapmış bir ağabeyimizdi. Ben ailesine de sabırlar diliyorum. Basketbol camiasının da başı sağ olsun. Çok değerli bir basketbol adamını kaybettik. Onun yetiştirdiği oyuncular, hizmet ettiği kulüpler şu anda hala basketbolu götürmeye çalışıyor. Böyle bir değerli ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.