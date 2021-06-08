Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers ile yollarını ayıran Teknik Direktör Nuno Espirito Santo’ya, 3 yıllık sözleşme teklif etti. Everton ile de görüşme halinde olan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Avrupa’da transfer piyasasının gözde teknik direktörleri arasında yer alan Nuno Espirito Santo’nun talipleri artıyor. Everton ile yakın temasta olan tecrübeli teknik adama Crystal Palace da 3 yıllık mukavele teklifinde bulundu. Kariyerine İngiltere ya da İspanya’da devam etmek isteyen Nuno’nun kararını kısa zamanda vermesi bekleniyor.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’dan birçok kulübün de Nuno Espirito Santo’ya talip olduğu konuşulanlar arasında.