banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?

Nuno Espirito Santo’nun talipleri artıyor

Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers ile yollarını ayıran Teknik Direktör Nuno Espirito Santo’ya, 3 yıllık sözleşme teklif etti. Everton ile de görüşme halinde olan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Spor 08.06.2021, 14:10
Nuno Espirito Santo’nun talipleri artıyor

Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers ile yollarını ayıran Teknik Direktör Nuno Espirito Santo’ya, 3 yıllık sözleşme teklif etti. Everton ile de görüşme halinde olan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Avrupa’da transfer piyasasının gözde teknik direktörleri arasında yer alan Nuno Espirito Santo’nun talipleri artıyor. Everton ile yakın temasta olan tecrübeli teknik adama Crystal Palace da 3 yıllık mukavele teklifinde bulundu. Kariyerine İngiltere ya da İspanya’da devam etmek isteyen Nuno’nun kararını kısa zamanda vermesi bekleniyor.

Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’dan birçok kulübün de Nuno Espirito Santo’ya talip olduğu konuşulanlar arasında.
Yorumlar (0)
banner422
24°
açık