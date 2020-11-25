Nüfuslarından daha fazlasına yetecek kadar aşı sipariş ettiler

Kovid-19 salgınında üç aşı araştırma ve geliştirme grubu, yüzde 70 ila yüzde 95 arasında başarıya ulaştığını duyurdu.

BioNTech ve Pfizer, Moderna ile AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi, acil durumda kullanım yetkisi alarak ürettikleri aşıları kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Euronews'de yer alan habere göre, Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin verilerine göre, tek tek ülkeler ve Avrupa Birliği, her hasta için iki doz içeren bu potansiyel aşılardan 2.8 milyar doz sipariş etti.

Bu adayların üçünün de yasal izin alması durumunda, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, ABD, Avustralya ve Şili nüfuslarının tamamına aşı ulaştıracak.

AB, toplamda 860 milyon doz aşı siparişi verdi. Bu rakam Japonya'da 290 milyon ; İngiltere'de, 145 milyon; Kanada'da 96 milyon, Avustralya 43.8 milyon, Şili'de 24.4 milyon.

Bu verilere göre, Kanada, nüfusunun tamamından fazlasına, 'yüzde 255'ine yetecek kadar' aşı sipariş etti. Bu oran Japonya için yüzde 229, İngiltere için yüzde 217, ABD için yüzde 213, Avustralya için yüzde 175, AB ülkeleri için yüzde 156 ve Şili için yüzde 130.

Hindistan, Endonezya ve Brezilya da en fazla aşı siparişi veren ülkeler arasında yer alıyor.

Normal dönemde bir aşının geliştirilmesi on yıla kadar zaman alabiliyor. Ancak firmalar klinik denemelerin finansal riskini de üstlenerek, bu süreyi korona virüs aşısı için neredeyse bir yılın altına kadar indirdi.

Şu ana kadar Kovid-19 aşısı sipariş eden ülkeler (Milyon Doz)

Korona virüs aşısının dünyada eşit dağıtılmaması riski bulunuyor. Duke araştırma grubu, potansiyel olarak kendi nüfuslarından daha fazlasını aşılayabilecek beş ülkeyi ve AB'yi yüksek veya orta üstü gelirli olarak sınıflandırıyor. Matematiksel hesaplara göre, eğer zengin ülkeler mevcut ilk aşıların hepsini satın alırsa, pandemi, bu aşıların dünya çapında eşit olarak dağıtılmasına kıyasla daha fazla insanı öldürecek.

Dünya Sağlık Örgütü, aşırı talep nedeniyle fakir ve kırılgan ülkelerin aşı tedariğinde geride kalma riski bulunduğunu duyurdu. Kovid-19 aşısı satın alınmasında mali destek duyacak ülke sayısının 92 olduğu belirtiliyor.

Covax'ın ek 5 milyar dolara daha ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü ve GAVI aşı ittifakı, aşıların dünyanın geri kalanında dağıtılmasına yardımcı olmak için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Tesisi'ni (Covax) kurdu. Şimdiye kadar ülkelerden, bireylerden ve hayırsever gruplardan 2 milyar dolardan fazla fon aldılar; ancak dünyanın geri kalanına aşının ulaştırılması için ek 5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.