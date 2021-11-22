Beşiktaş’ta futbolcu Fabrice Nsakala kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ın Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir."