Novak Djokovic Avustralya Açık’ta çeyrek finalde

Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık 4. Turu’nda, ev sahibi rakibi Alex De Minaur’ü 6-2, 6-1 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avusturya Açık 4. Turu’nda Sırp raket Novak Djokovic ve Avustralyalı tenisçi Alex Di Minaur karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Djokovic, dünya sıralamasında 24 numarada yer alan De Minaur’ü 6-2, 6-1 ve 6-2’yle mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Djokovic, çeyrek finalde 25 Ocak Çarşamba günü dünya 6 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev ile mücadele edecek.