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Novak Djokovic, Amerika Açık'tan diskalifiye edildi
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi.
Spor 07.09.2020, 08:57
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Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Amerika Açık'a hakem kararıyla veda etti. Turnuvanın 4. turunda İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya gelen Sırp raket, maçın ilk setinde rastgele gönderdiği topun çizgi hakeminin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edildi. Bu kararla Djokovic'in karşılaştığı rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim oldu.
Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık'ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.
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