Novak 4 maç sonra sahada

MKE Ankaragücü maçında 11’de yer alan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, 4 maç sonra forma giydi.

Fenerbahçe’de en son 23 Aralık’ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çekyalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11’de şans verildi.