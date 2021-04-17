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Norwich City, Premier Lig’e yükseldi
Norwich City, Championship’in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig’e yükseldi.
Spor 17.04.2021, 16:52
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Norwich City, Championship’in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig’e yükseldi.
İngiltere Championship’te ligin bitimine beş hafta kala Norwich City, şampiyonluğunu garantiledi ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier Lig’e geri döndü. City, 2021-2022 sezonunda Premier Lig’de mücadelede edecek.
Norwich City’nin geçmiş sezonları şöyle:
2009-2010 - League One
2010-2011 - Championship
2011-2012 - Premier Lig
2014-2015 - Championship
2015-2016 - Premier Lig
2016-2017 - Championship
2019-2020 - Premier Lig2020-2021 - Championship