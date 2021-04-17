banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter çöktü mü?
Twitter çöktü mü?
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!

Norwich City, Premier Lig’e yükseldi

Norwich City, Championship’in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig’e yükseldi.

Spor 17.04.2021, 16:52
2
Norwich City, Premier Lig’e yükseldi

Norwich City, Championship’in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig’e yükseldi.

İngiltere Championship’te ligin bitimine beş hafta kala Norwich City, şampiyonluğunu garantiledi ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier Lig’e geri döndü. City, 2021-2022 sezonunda Premier Lig’de mücadelede edecek.

Norwich City’nin geçmiş sezonları şöyle:

2009-2010 - League One

2010-2011 - Championship

2011-2012 - Premier Lig

2014-2015 - Championship

2015-2016 - Premier Lig

2016-2017 - Championship

2019-2020 - Premier Lig

2020-2021 - Championship
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu