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Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau’yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau’yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Spor 03.10.2021, 20:56
Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau’yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau’yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

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