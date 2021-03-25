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Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Norveç - Türkiye maçının hakemi açıklandı.

Spor 25.03.2021, 16:15
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Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı 'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. 

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. 

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

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