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Norveç Milli Takımı İstanbul’a geldi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Norveç Milli Takımı, İstanbul’a geldi.

Spor 07.10.2021, 16:08
Norveç Milli Takımı İstanbul’a geldi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Norveç Milli Takımı, İstanbul’a geldi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G grubu 7. müsabakasında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Norveç, İstanbul’a geldi. İstanbul Havaalanı’na inen Norveç kafilesi, genel havacılık terminalinde çıkarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yarın Ülker Stadı’nda 21.45’te Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Norveç, G grubunda 2. sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve bir futbolcu, bugün saat 18.45’te basın toplantısı düzenleyecek. Norveç son antrenmanını ise saat 19.15’te maçın oynanacağı Ülker Stadı’nda yapacak.

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