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N’Koudou seriye bağladı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Kevin N’Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Spor 21.08.2022, 23:44
N’Koudou seriye bağladı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Kevin N’Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Kevin N’Koudou, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden başarılı futbolcu, yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor karşısında oyuna sonradan giren N’Koudou, ilk 11’de başladığı Alanyaspor maçının ardından Karagümrük karşısında da ağları havalandırarak üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Fransız futbolcu, takımının aldığı 4-1’lik galibiyette büyük rol oynadı.

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