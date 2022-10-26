NKolay İstanbul Maratonu basın toplantısı gerçekleşti

Bu yıl 44.’sü yapılacak olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı Fişekhane’de gerçekleşti. 6 Kasım’da Altunizade’den başlayacak olan koşuda 8KM halk koşusu Dolmabahçe’de, 15 KM koşusu Yenikapı’da ve 42 KM maraton ise Sultanahmet’te tamamlanacak.

Dünyanın kıtalararasında koşulan tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun 44.’sü, 6 Kasım’da koşulacak. Yarış öncesinde Fişekhane’de gerçekleşen basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca hazır bulundu. 8KM halk koşusu, 15 KM ve 42 KM olarak koşulacak olan yarışların başlangıç noktası Altunizade olurken, 3 yarış da farklı noktalarda tamamlanacak. Halk koşusu, Dolmabahçe’de biterken, 15 KM yarışı ise Yenikapı etkinlik alanında tamamlanacak. 42 KM maratonu ise Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. 3 yarışa toplamda 60 binin üzerinde katılım bekleniyor. Geçtiğimiz sene bu rakam 40 bindi. Bu sene ilk kez elit patencilerin de yer alacağı yarışta 200 patenci yarışacak. Tekerlekli sandalye kategorisinde ise 8 yarışçı yer alacak. 15 KM ve 42 KM yarışlarına 3 binin üzerinde yabancı sporcu kayıt yaptırdı. Erkeklerde 41, kadınlarda ise 15 olmak üzere toplamda 56 elit atlet parkura çıkacak.

Sporcular ilk kez vapurla taşınacak

Geçtiğimiz senelerde sporcular otobüslerle start alanına getirilirken, bu sene bu sistem de değişti. Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak olan vapurlarla sporcular start alanına getirilecek. Bu sayede start alanında otobüs olmayacak. Sporcuların eşyaları da bu sene otobüslerle taşınmayacak. Bunun yerine kamyonetlerle sporcu eşyaları start alanına getirilecek ve güzergah olarak da Avrasya Tüneli kullanılacak. Start noktasından kalkacak olan kamyonetler, sporcuların eşyalarını yarışın bittiği noktaya götürecek. Elit atletlerde kadınlarda ilginç bir rekabet olacak. 2016 yılında bu yarışı ilk 2 sırada bitiren 2 atlet, 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek. 6 yıl önce birinci olan Kenyalı Agnes Barsosio ve 2. olan Etiyopyalı Sechale Dalasa, yeniden karşı karşıya gelecek. Erkeklerde ise 42 KM’yi 2 saat 10 dakikanın altında koşan tam 11 atlet yer alacak.

Ekrem İmamoğlu: “İstanbul dünyanın en özel kenti”

"Bu değerli organizasyonun ev sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İşbirlikleri nedeniyle sponsorumuza da teşekkür ediyorum. Bugün Halit Kıvanç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bazı insanlar yaptıkları işle marka olurlar. Halit Kıvanç da o kişilerden birisiydi. Canlı tarih gibi yaşamı bize tatlı sunan bir şahsiyetti. Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Sözlerini maratonla ilgili sürdüren Başkan İmamoğlu, “Gerçekten kıymetli dostlarımız var. Bu koşuyu 40. kez koşacak olan hemşehrimiz var. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında 41. kez koşacak ve kendisine ’41 kere maşallah’ diyeceğiz. Maratonda gönüllü olan birçok gencimiz var. İstanbul dünyanın en özel kenti. İstanbul’un doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi denmesinin bile yanlış tarif olduğunu düşünüyorum. Köklü bir tarih ve inanılmaz birikimlere sahip. Her yönüyle önemli bir şehir. Bu şehir geleceği şekillendirme özelliğine de sahip. Buradan çıkan her sesin dünyada ne kadar etkili olacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu maratonun, kategorisinde en üst seviyeye çıkmasının sağlanması, bizlerin en büyük sorumluluğu. Bu yarışa bir de kardeş getirme çabasındayız. Kıtalararası bisiklet yolculuğunu yapmanın çabasındayız. Başarılı ve coşkulu bir gün olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Renay Onur: “42 KM’de 2100 Türk sporcu yer alacak”

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da geride kalan süreçte yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verdikten sonra maratonla ilgili konuştu. İstanbul Maratonu’nun World Athletics Elit Label’da yer aldığını belirten Renay Onur, “Önemli bir katılım var. 6 Kasım’da 60 binin üzerinde kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek. Bu sene 42 KM’de 2100 Türk sporcu yer alacak. Maratonu ilk bitireni her zaman konuşuyoruz ama maratonu en son bitireni konuşmuyoruz. Bu maratonu en son bitiren kişi, İstanbul’un keyfini en iyi çıkaran kişidir. Geçen sene Muhammed Bey yarışı son sırada tamamlamıştı. Maratonu toplamda 6 saat 24 dakika 47 saniyede tamamladı” dedi.

Mustafa Yasin Taş: “Maratonun önemli bir marka değeri var”

Türkiye’nin en büyük kitlesel spor organizasyonunun 44.’sünün yapılacağını hatırlatan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, “Pandemi nedeniyle birçok büyük maraton iptal edilirken, bu maraton iptal edilmedi. Dünyaya örnek olmuştuk. 2018’deki parkur rekorunun kırılacağını düşünüyoruz. İstanbul, maraton parkuru olarak 2 saat 5 dakikanın bulunabileceği bir düzlüğe sahip değil. İki kıtayı bağlıyor olmasıyla büyük bir marka değeri taşıyor. Belki yarışı önlerde tamamlayamayız ama benim de hedefim, yarışı son sırada bitiren Muhammed Bey’i geçmek olacak” cümlelerine yer verdi.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca da katılımın çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Bu koşu herkesi kapsıyor. Hepimiz o gün köprüden geçerken, şehir dinamikleri içinde asla adım atamayacağımız noktalardan geçeceğiz. İstanbul, tarihi yapısıyla da en etkileyici maraton kenti durumunda. Katılanlar için de değişik bir atmosfer olacak. İstanbul’un olimpiyat şehrine olacağına da yürekten inanıyorum. Tüm İstanbul halkını bu güzel günde yarışa davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından maratonda giyilecek olan tişörtlerin tanıtımı gerçekleşti.