Nilüferli karatecilerden 7 madalya

Nilüfer Belediyesporlu karateciler, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan İller Arası Karate Turnuvası’nda toplam 7 madalya kazanarak başarılarına yenisini eklediler.

Nilüfer Belediyespor, amatör branşlarda katıldığı turnuvalardan da ödüllerle dönüyor. 2001 yılında şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına memleketi Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen karate turnuvasına katılan Nilüfer Belediyespor, aldığı madalyalarla turnuvaya damga vurdu. Nilüferli karateciler 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya alarak Bursa’ya döndü.

22-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Hendek Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya farklı illerden 570 sporcu katıldı. Turnuvada, Nilüfer Belediyesporlu Cansu Erden ile Naz Kayadere, minikler kategorisinde birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde de Nilüfer Belediyesporlu Nisanur Çakır birincilik kürsüsüne çıktı. Finallere kadar çıkma başarısı gösteren ancak finalde kaybeden Süleyman Can Erden, Ali Varlık, Osman Can ve Niray Pehlivan ise turnuvada gümüş madalya kazandı.

Nilüfer Belediyesporlu Egemen Lekesizler de minikler kategorisinde 3. olarak bronz madalya aldı.