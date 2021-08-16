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Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha

Nilüfer Belediyespor’un karatecileri başarılarına yenisini ekledi. Nilüferli sporcular Çanakkale’de, İstiklâl Marşı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvada 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Spor 16.08.2021, 15:19
Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha

Nilüfer Belediyespor’un karatecileri başarılarına yenisini ekledi. Nilüferli sporcular Çanakkale’de, İstiklâl Marşı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvada 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Nilüfer Belediyespor, çeşitli spor branşlarının alt yaş gruplarında da başarılar elde etmeye devam ediyor. Yeşil mavi beyazlı ekip, karatede de adından başarıyla söz ettiriyor. Geçen hafta İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonadan başarıyla dönen Nilüfer Belediyespor Karate Takımı, bu kez Çanakkale’de elde ettiği başarı ile gururlandırdı. Yeşil mavi beyazlı ekip, Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından İstiklâl Marşı’nın 100. yılı dolayısıyla Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen turnuvaya katıldı. 12-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen “5. Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası”nda, rakiplerini geçen Nilüfer Belediyespor’un karatecileri, farklı kategorilerde dereceler aldı.

Nilüfer Belediyesporlu Naz Kayadere hem kumite minikler hem de kumite yıldızlar kategorilerinde birinci oldu. Turnuvanın yıldızlar kumite kategorisinde Miray Pehlivan birincilik elde ederken, Nisanur Çakır da ikinci olmaya hak kazandı. Ali Varlık ve Cansu Erden de minikler kumite kategorisinde üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.
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