Nilüfer’in sultanları öğrencilerle buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin okullarda düzenlediği spor söyleşileri yeni eğitim döneminde Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile başladı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği voleybolcular, spor hayatlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü okullarda spor söyleşilerini yeni dönemde de sürdürüyor. Yeni eğitim döneminin ilk söyleşisi Çakır Okuları’nda gerçekleşti. Söyleşiye katılan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımını, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Öğrencileri, sporcularla buluşturarak spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen söyleşiye kadın voleybolcular tam kadro katıldı. Voleybolculara ayrıca Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Vital Heynen, yardımcı antrenörler Haluk Korkmaz ve Emirhan Özkan ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de eşlik etti.

Nilüfer’in sultanları söyleşi öncesinde ana sınıfı öğrencileri ve okula yeni başlayan minikleri sınıflarında ziyaret etti. Voleybolcular söyleşinin yapılacağı salona geçtiklerinde ise öğrencilerin coşkusuyla karşılaştı. Alkışlarla sahneye çıkan kadın voleybolcular spor hayatlarını öğrencilerle paylaştı. Sporun eğitim hayatına olumlu katkısına değinen Nilüfer’in sultanları, sporda doğru beslenmenin önemine de dikkat çektiler.

Voleybolun hayatlarına özgüven ve disiplin kazandırdığını belirten voleybolcular, en önemli kazanımlarından birinin de sağlıklı beslenme alışkanlığı olduğunu vurguladılar. Özellikle maçlar öncesinde beslenmelerine çok önem verdiklerini anlatan Nilüfer’in sultanları, günlük hayatlarından da örnekler verdiler.

Türklerin çok sıcak kanlı olduğuna değinen Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Vital Heynen de sözlerine Türklerin sıcak kanlılığına değinerek başladı. Aynı zamanda

bu yıl Almanya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörlüğünü de yapan Vital Heynen “Almanya, Belçika, Polonya, Portekiz gibi bir çok ülkede antrenörlük yaptım. Buraya geldiğim için mutluyum. Hepinizi Bursa’da oynayacağımız maçlara bekliyorum’ ifadelerini kullandı.

Söyleşide söz alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, 11 Ekim’in Dünya Kız Çocukları Günü olduğuna dikkat çekerek “Buradaki kadın sporcu ablalarınız gibi tüm kız çocuklarını ve kadınları önemsiyoruz. Sizlere özgür, eşit ortam sağlamak için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan sizleri her açıdan, her alanda görmek istiyoruz” dedi.

Söyleşinin sonunda öğrenciler için bir sürpriz de vardı. Öğrencilere önceden dağıtılan numaralarla çekiliş yapıldı, Çekilişte kazanan 25 öğrenci, Nilüfer Belediyespor’un Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynayacağı maç için ücretsiz bilet kazandı.

Çakır Okulları yönetimi Nilüferli voleybolculara çiçekle teşekkür ederken, Nilüfer Belediyespor da kadın voleybolcuların imzaladığı voleybol topunu Çakır Okulları öğrencilerine hediye etti.