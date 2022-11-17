Nilüfer haftayı galibiyetle tamamladı

Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Nilüfer Belediyespor rakibi Sarıyer Belediyespor’u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi 5. hafta maçında rakibi Sarıyer Belediyespor’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk setin sonlarına 22-22 eşitlik ile girildi. Hücumlardaki başarısı ile son 3 sayıyı alan Nilüferli voleybolcular seti 25-22 kazandı. İkinci sete ev sahibi ekip etkili başlarken, konuk ekip organize ataklarla üstünlüğü sağlayıp seti 25-22 kazanarak skoru 1-1’e taşıdı.

Üçüncü sette file önü üstünlüğünü eline geçiren Nilüfer ekibi etkili oyununu sürdürerek 25-16 sonuçla 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iki takımda dengeli bir boyunla başladı. Set ortalarında Nilüfer Belediyespor skor ve oyun üstünlüğünü ele geçirerek 25-22, maçı da 3-1 kazandı. Nilüferin sultanları bu sonuçla 5. maçında 2. galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti.

Karşılaşmayı taraftarlarla izleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, maç sonunda takımı kutlayarak, galibiyetlerin devamını diledi.

Çekişmeli geçen maça Nilüfer Belediyespor’un orta oyuncuları İlayda Uçak ve Deniz Uyanık damga vurdu. Genç orta oyuncular takımlarına 15’er sayı kazandırarak en skorer isim olurken, galibiyette başrol oynadılar. Mavi yeşil beyazlılarda Atkinson ve Milanova’da 14’er sayı kazanarak galibiyete katkıda bulundular. Sarıyer Belediyespor’dan Kimberly 24 sayı ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.