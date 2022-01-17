Nilüfer Belediyespor’a iki takviye

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Nilüfer Belediyespor, kadın voleybol ve erkek hentbol takımları için smaçör Fulden Ural ile Rus pivot Aleksey Polyakov’u renklerine bağladı.

Voleybol ve hentbolda Bursa’yı başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor, ara transfer döneminde de kadrosuna takviye yapıyor. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı geçten sezon kadrosunda bulunan ve bu sezon başı Kuzeyboru Spor Kulübü’ne transfer olan başarılı smaçör Fulden Ural ile yeniden anlaştı. Nilüfer Belediyespor, hentbol takımına da Rus pivot Aleksey Polyakov’u transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. 36 yaşında ve 2.00 cm boyundaki Rus hentbolcu, son olarak ülkesinin HC Victor formasını giyiyordu.