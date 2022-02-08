banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Nihat Özdemir: “Yayın ihalesine büyük bir ilgi var”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "14 Şubat’ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Spor 08.02.2022, 12:22 08.02.2022, 12:57
Nihat Özdemir: “Yayın ihalesine büyük bir ilgi var”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesi için yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "14 Şubat’ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 Haziran 2019 tarihinde göreve gelmelerinin ardından sponsorluklara çok önem verdiklerini belirten Özdemir, “En önemli konularımızın başında sponsorluk anlaşmaları ve gelirlerin artırılması vardı. Bu konuda da değerli kardeşim Alkın Kalkavan’ı göreve getirdik. Kendisi önemli bir kadro kurdu ve önemli çalışmalar yaptı. Sponsorluk gelirlerimizi yıl bazında yüzde 40 artırdı. Bugünkü döviz kurlarını da düşündüğümüzde bu oranın daha da arttığını söyleyebiliriz Sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli markalarıyla sponsorluk anlaşmaları yapıp yeniledik ve yola devam ettik. Aras Kargo sporun daima içindeydi. Ben Fenerbahçe’de görev yaparken, rahmetli Celal Aras’la beraber çalışmıştık. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Futbol Federasyonu’na bizden çok evvel bir okul yaptırmıştı. Bu okul hala ismiyle yaşamakta. Bu okulu da hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Ailenin o zaman iznini almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşerek hakem lisesine çevirmek istiyoruz. Bizim için önemli ve bunun için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Ana hedefimiz, 2022 Dünya Kupası’na katılmak. Mart ayında Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Turu geçersek ardından Konya’da İtalya ile oynayacağız. Ana hedefimiz Katar’a gitmek. Teknik direktör değişimine gittik. Stefan Kuntz ile Play-Off oynama hakkı kazandık. İnşallah Allah bize yardım edecek, Aras Kargo bize şans getirecek ve Katar’a gideceğiz” diye konuştu.

“Yayın ihalesine büyük bir ilgi var”

Milli aranın ardından takımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Özdemir, “Lige 1 hafta ara verildi ve takımlarımız bunu fırsat bilip kendilerini yenileme, kondisyonlarını artırmak için çalıştı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların da iyileşme süreci oldu. Maçlar şimdi tüm hızıyla devam ediyor. Her ligdeki takımlar ya yukarıya çıkma ya da ligde kalmak için büyük mücadeleler vermekte. Güzel maçlar oluyor. İnşallah bu tempoyla daha güzel maçlar seyredeceğimizi ümit ediyorum. Hak edenlerin şampiyon olmasını, hak edenlerin de ligde kalmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılacak olan naklen yayın ihalesiyle ilgili de konuşan Özdemir, “14 Şubat’ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. 14 Şubat’ta saat 12.00’de burada buluşacağız ve akşama kadar da ihale sürecini yöneteceğiz. 8’in üzerinde ihale dosyası alan var. Birçok soru gönderiyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklif gelecek. Sonunda da kazananla, önümüzdeki sezondan başlayıp 3 yıllık ya da 5 yıllık bir anlaşma imzalayarak yola devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz. Gerçekten Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden birisi yayın geliridir. Bilhassa Anadolu takımlarımızın gelirlerinin neredeyse yüzde 80’i yayından geliyor. 4 büyüklerin yayın geliri, bütün bütçelerinde belki yüzde 40 civarında ama Anadolu’da yüzde 80 ve hatta daha üzerinde oluyor. Yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edersek bütün takımlar için önemli olacak. Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den de puantaj sistemiyle paylarını almaktalar. İlgi güzel, inşallah iyi bir netice alacağız” dedi.

Özdemir, yayın ihalesinde beklediği bir rakamın olup olmadığı sorusuna ise, “Ben ihale komisyonu başkanıyım, böyle bir şey söylenemez. İnsanlar başka bir şey düşünmeye başlar. Görüşmelere açığız. Devamlı gidip geliyorlar. Bir yayın kuruluş bugün bizi ziyaret etti ve kafalarındaki sorulara cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayyarkın: “İnşallah topların hepsini tırlarla taşırız”

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise Celal Aras’tan aldıkları bayrağı ve mirası devam ettirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “40 yılı aşkın süredir sporun ve sanatın destekçisi olduk. Geçen seneden başlayarak Süper Lig’deki 16 takıma sponsorluk desteği sağlıyoruz. İnsanların bir arada olması, stres atabilmesi ve keyifli bir güne başlayabilmesi için heyecanı birlikte yaşamak istiyoruz. Portekiz maçında da inşallah bileti alıp taşımak bizim işimiz olur. Hep birlikte Konya’da da gereğini yaparsak el ele Katar’a gitmek istiyoruz. Biz topların hepsini tırlarla Katar’a taşıyabiliriz. Yeter ki o gün bize nasip olsun ve böyle bir ilke imza atalım” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11