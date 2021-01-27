Nihat Özdemir: "VAR sistemini TFF 1. Lig’de de kullanmak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, VAR sisteminin iyi bir sistem olduğunu ve en kısa zamanda TFF 1. Lig’de de VAR sistemini kullanmak istediklerini açıkladı.

Kendisine ait bir çimento fabrikasını ziyaret etmek için Kilis’e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, burada gazetecilerin soruları üzerine VAR sistemi, yabancı oyuncu sayısı ve maçların seyircili oynanaması gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, Süper Lig’de 3 yıldır uygulanan ve zaman zaman alınan kararlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Video Hakem Uygulamasını (VAR) savundu. VAR’ın iyi bir sistem olduğunu ve genel anlamda herkesin memnun olduğunu söyleyen Özdemir, "Memnun olanlar var, olmayanlar var ama genelde büyük bir memnuniyet var. VAR’ı ikiye ayırarak düşünmek istiyorum. Biri ofsayt olaylarında. Gerçekten ofsayt kararlarında VAR’ın tespiti neredeyse yüzde yüze yakın olarak tespit etmekte. Beşiktaş’ın son maçında, arka arkaya attığı 2 gol, gözle görülmesi mümkün olmamasına rağmen elektronik çizgilerle belirlenen ofsayt kararı ile iptal edildi. Adalet yerini buldu. İkinci kısmında ise penaltı kararlarında kırmızı kart kararlarında, bazı tartışmalı kararlar olmaktadır. Bu sadece Türkiye’de değil. İtalya’da da Premier Ligi de İngiltere’de, Almanya’da, İspanya’da, her yerde VAR kararları tartışılmaktadır. Hatta bırakın bizleri, UEFA Başkanı ve FİFA başkanının da dahil oldukları VAR konusunda memnun olanlar ve almayanlar var. Ama ben var sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

TFF 1. Lig için VAR müjdesi

Başkan Özdemir, TFF 1. Lig’de mücadele eden 18 kulübün de maçlarda VAR sisteminin uygulanması yönünde talebi olduğunu belirterek, talebin başlanması için gerekli çalışmalara başladıklarını müjdeledi. Özdemir, "Geçen hafta tüm kulüpler birliklerini toplantıya davet ettik. TFF 1. Lig’deki 18 takımın ortak talebi, isteği, ne zaman bize VAR sistemini getireceksiniz talebi oldu. Hem VAR hakemi yetiştirmek istiyoruz, VAR hakemi sayısı yeterli değil. Bir de yatırım yapmamız gerekiyor. Kendilerine söz verdim. En kısa zamanda TFF 1. Lig’de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağımıza söz verdik. En kısa sürede de TFF 1 Lig’de de VAR sistemini uygulamak istiyoruz. Süper Lig’de memnun olanlar, olmayan var ama TFF 1. Lig’de tamamı kendilerine var sisteminin uygulanmasını istiyorlar. Bunun için iyi bir sistemdir, geliştirmemiz, eleman yetiştirmemiz, hakemlere bol miktarda eğitim, VAR hakemi yetiştirecek bir çalışmasında olmamız gereklidir" açıklamasını yaptı.

"Yabancı sayısı düşecek"

Özdemir, Süper Lig’deki 21 kulübün ortak talebi ile 14’ten 16’ya çıkarılan kadroda bulunan yabancı futbolcu sayısının mayıs ayından sonra yeniden düşüreceklerini kaydetti. Sahada oynayan yabancı futbolcu sayısının da düşüreleceğini belirten Özdemir, "Pandemi süreci nedeniyel bu sezon çok yoğun maç trafiği vardı. Geniş bir kadroya ihtiyaç vardı. 30 kişi olan esame listesini 35’e çıkardık. Amatör oyuncuları oynatabilirsiniz dedik. Bir çok takımımızın FİFA’dan cezaya düşme durumları vardı, büyük cezalar ödeme durumları vardı. Süper Lig Külüpler Birliği toplantısında, 21 kulübümüzün tamamı, yabancı oyuncu sayının 14’den bir sezonluk yani mayıs ayına kadar, 16’ya çıkarılması talebinde bulundular. Biz de federasyon olarak bu isteklerini, 21 kulübün ortak talebini müspet, olumlu gördük, kararı çıkarttık. Ama bu mayıs ayına kadardır. Mayıs ayında yine yabancı sayısı düşecek. Hatta sahada oynayan futbolcu sayısını da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk yarı değerlendirmesi

Nihat Özdemir, ilk yarısı tamamlanan Süper Lig ile ilgili yaptığı değerlerlendirmede "Bu sezonun ilk yarısını tamamladık. Bugün geçen sezonun süper kupasının final maçı var. O maçla birlikte 2019-2020’nin tüm maçlarını tamamlamış olacağız. Bu arada TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3 lig’in de ikinci yarısına başlamış olduk. Hepsi tamamlayıp, futbol oynayarak 16 Mayıs tarihi itibariyle süper Lig, TFF 1. Lig, ikinci ve üçüncü lig maçlarını tamamlayacağız, şampiyonları belli edeceğiz, ligden düşenleri belli edeceğiz. Bu şekilde 2021-2022 sezonuna başlamış olacağız. Bu arada Avrupa Futbol şampiyonası var. Türk Milli Takımımız İtalya ile İtalya’da şu andaki görünen tabloya, UEFA kararına göre, 2020’de yapılacak Avrupa Futbol şampiyonası 1 yıl ertelendi. İtalya ile oynayarak Avrupa Futbol Şampiyonası’na başlamış olacak" diye konuştu.

"Seyircili oynamaktan yanayız"

Özdemir, tüm Kulüp yöneticileri ve futbolcular gibi Türkiye Futbol Federasyonu’nun hatta hakemlerin bile seyircili oynamaktan yana olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz maçları seyircili oynatmak. Yalnız Türkiye Futbol Federasyonu’nun değil, futbolcularımızın, kulüp yöneticilerimizin hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Seyirci ile futbol maçları çok güzel oluyor. Ana hedefimiz o. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden önemli. Sağlık Bakanlığı ile bizim sağlık kurulumuz daima koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. En kısa zamanda, Sağlık Bakanlığımızın uygun görmesi halinde TFF Sağlık Kurulu’nun uygun görmesi halinde tabi ki seyircili oynatmayı istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Seyricili oynama kararı bizim dışımızda"

Seyri azalan pandemi ve son dönemdeki aşılama çalışmaları ile yeniden gündeme gelen seyircili oynama ile ilgili kararın Sağlık Bakanlığı’nın vereceğini belirten Başkan Özdemir, "Sevindirici olarak pandemideki çok kötü zamanlardan bugün çok iyi noktalara geldik. Vaka sayıları, vefat sayıları da düştü. Aşı hızla yapılmakta. Bu aşılama hızlı bir şekilde hızlıca devam ederse, vaka ve vefat sayılarını da iyi bir rakama ulaştırdığımız takdirde, Sağlık Bakanlığı da uygun görmesi halinde, tabi ki seyircili oynatmayı hedefliyoruz. Bizim dışımızda Sağlık Bakanlığı ve bizim sağlık kururlarımızın vereceği karar doğrultusunda hareket etmek durumundayız" diye konuştu.