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Nihat Özdemir: “TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık”
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, TFF 2. VE 3. LİG İSİM VE YAYIN HAKKI SPONSORLUĞU İÇİN MİSLİ.COM İLE ANLAŞMA SAĞLADIKLARINI AÇIKLADI.
Spor 01.09.2020, 11:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. ve 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için Misli.com ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu’nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. ve 3. Lig takımlarına müjde verdi. Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız, detayları açıklayacağız. Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
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