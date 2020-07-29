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Nihat Özdemir: 'Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de düşme olmayacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de düşme olmayacağını açıkladı. Başkan Özdemir ayrıca yabancı kuralının 2021-2022 sezonunda uygulanacağını belirtti.

Spor 29.07.2020, 19:50
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Nihat Özdemir: 'Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de düşme olmayacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Riva'da yaptığı toplantı sonrasında liglerden düşme ve yabancı kuralı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun pandemi süresince federasyonların ve kulüplerin yanında olduğunu belirten Özdemir, "Mart ayından sonra pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verdiğimiz futbola 12 Haziran'da dönüş yaptık.

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamladık. Şampiyon olan ve üst lige çıkan takımları tebrik ediyorum. Futbolda 2019-2020 sezonun bu akşam Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve yarın Ankara'da oynanacak Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off ile tamamlayacağız. Her iki finalin de centilmence geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Pandemi sürecinde TFF Sağlık Kurulu'nun önemli bir sorumluluk aldığını söyleyen Nihat Özdemir, "Herkesin imkanız gördüğü durumda Avrupa'nın en iyi protokolü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdi. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu durum içinde maçların aksaksız bir şekilde oynanması için testlerin yapılmasını sağlayan Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

"Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3'te düşme olmayacak"

Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ligden düşmenin kalkması için ortak bir tavsiye kararı aldıklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yazılı bir dilekçeyi yönetim kurulumuza sundu. Liglerimizi başlatmadan önce Süper Lig'de puan sıralamasının son 7 takım da aynı talepte bulunmuştu. Ancak yönetim kurulumuzun aldığı kararlar oynatarak tamamlamayı ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecinde fedakarlığı ve iyi niyeti vurgulamak isterim. Süper Lig, Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini yönetim kurulunda değerlendirdik.

Yönetim kurulumuzun oy birliği ile aldığı karara göre, Süper Lig'in yanı sora TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacak. Süper Lig 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacaktır. 2020-2021 sezonunda 4 takım ligden düşecek. Şimdilik olmak kaydı ile 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecek.

TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takımla oynanacak. BAL'da gruplarında şampiyon olan ile aralarında 3 puan olan 9 takım TFF 3. Lig'de mücadele edecek. TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak. Toplam 67 takım ile oynanacak. Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarında artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Bu düzenlemeleri TFF olarak yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliği'nin bir başka tavsiye kararı yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak ise Nihat Özdemir, "Yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-20221 sezonundan değil, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak" diye konuştu.

Başkan Özdemir ayrıca takım harcama limitlerinin de transfer döneminin başlayacağı 4 Ağustos'ta duyurulacağını açıkladı.

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