banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!

Nihat Özdemir: "Süper Lig Televizyonu da düşüncelerimiz içerisinde var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma düşüncemiz var" dedi.

Spor 16.02.2022, 12:41 16.02.2022, 16:19
Nihat Özdemir: "Süper Lig Televizyonu da düşüncelerimiz içerisinde var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma düşüncemiz var" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yayın ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 14 Şubat Pazar günü yayın ihalesini yaptıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "1. kademesini yaptık. 14 tane esas teklif geldi. 1 tane alternatif teklif geldi. 15 teklif olan ihale yapıldı. Zarfları açtık. İhale komisyonu olarak zarfları değerlendirdik. Bazı zarflarda eksiklikler var. Tamamlamaları ve fiyatlarını yeniden revize ederek göndermeleri için cuma günü saat 17.00’ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi var. Sistem ve fiyat olarak elimizden geldikçe bu yayın ihalesi rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü görüyoruz yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatörlere varan kulüplerimize desteğin en önemlisi yapılan yayın ihalesi. 4 büyük için belki bu gelir bütçeleri içerisinde yüzde 30 civarında bir değerken, Anadolu kulüpleri neredeyse bütçelerinin yüzde 80’i bu yayın ihalesinden gelen gelirlerle hizmetlerini devam ettirmektedir. Ben, arkadaşlarım ve ihale komisyonumuz çalışmalarına hızla devam ediyor. Cuma günü teklifleri alıp, pazartesi günü de değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız"

Beklentilerini açıklamalarının ihale süreci için doğru olmayacağını söyleyen Özdemir, "Biz gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerimizin daha çok yayın gelirlerinden para alabilmeleri için gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Türkiye’de de, dünyada da iki kademeli, üç kademeli hatta dört kademeye varan sistemde ihalelere alışkınız. Bizim ihalemiz iki etap. İnanıyorum ki teklif verenler esas tekliflerini vermediler. Çünkü ihalede kademeli olacağı yazılı. İlk teklifte herkes kendi kafalarına göre verirler. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Cuma günü daha yüksek fiyatlı teklifler gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Süper Lig Televizyonu da düşüncelerimiz içerisinde var"

Süper Lig TV ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Özdemir, "Biz kulüplerimizin yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını isteyen bir federasyonuz. Eğer gelen tekliflerden umduğumuzu bulamazsak Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulup, buradan dekoderler satılması ve buradaki her kulübün satış miktarlarını da göz önünde bulunarak gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimiz içerisinde var. Her şey cuma günü verilecek tekliflerle ortaya çıkacak. Eğer kulüplerimize uygun, yeterli bir teklif gelmezse bu yol da gündemde. Bu yolu da değerlendirmeye alabiliriz. Daha zaman var. Yeni lig ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmeler devam edecektir" cevabını verdi.

Murat Sancak’a cevap: "3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar için ise Özdemir, “Bir spor kulübü başkanın açıklamasına ben direkt cevap verecek durumda değilim. Zaten açıklamalarında sisteme, centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa bizim disiplin kurulumuz sevk eder. Orada kendisinin ifadesini alırız. Ona göre disiplin kurulu kararı verir. Netice olarak o kulübün başkanı, şu anda Süper Lig’de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi, Avrupa’dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ve mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hakem de VAR’da olan arkadaşlarımız da insandır. Hatalı kararlar da vardır. Bu kararları VAR’da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen onlar da kaçırabiliyor. Neticede kararı veren insan ve insanın gözüdür. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, kaybedince hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile oynayacağı maça gideceğini söyleyen Nihat Özdemir, “İnşallah Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde yoluna devam etmesini çok arzuluyoruz. Galatasaray da var. Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Onun da başarıya ulaşmasını çok arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Prag iyi ve güçlü bir takım. Çek Ligi’nde lider durumda. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah Fenerbahçe bu maçtan galip gelerek yoluna devam eder dedi.

#TFF #televizyon #Süper Lig #nihat özdemir
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11