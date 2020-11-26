Nihat Özdemir: “Radikal adımlar atıp sert kararlar aldık”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuştu. Pandemi sürecinde radikal adımlar atıp sert kararlar aldıklarını söyleyen Özdemir, “Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir futbol ekonomisini hedef olarak seçmeliyiz” dedi..

Bu yıl 3.’sü gerçekleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandemi sürecinde etkilenen ekonomiden bahsetti. Olağanüstü bir dönem yaşandığına dikkat çeken Özdemir, “Etkileri halen devam eden korona virüs salgınıyla birlikte bütün dünya gibi biz de olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Ülkece müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah yakın zamanda bu süreç bitecek ve eski günlere kavuşacağız. Bu dönemde sağlıktan sonra en önemli gündem, futbol ve futbol ekonomisi olmaktadır. Pandeminin futbol ekonomimizde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Bu nedenle federasyon olarak Türk futbolunun bu süreci en az hasarla atlatmasının gayreti içindeyiz. Salgın yüzünden bütün dünya futbolunda önemli bir gelir kaybı olmuştur. Bununla beraber futbol ekonomisi de küçülmüştür. Geçtiğimiz haftalarda İspanya’da La Liga Başkanı, İspanya futbolunun 490 milyon Euro kayıp yaşadığını açıkladı. Avrupa’nın diğer liglerinde gelir kayıpları 500 milyon Euro ile 1 milyar Euro arasında. Gelirlerin azalmasındaki önemli sebeplerden birisi yayıncı kuruluşlara indirim sağlanması. Biz de pandeminin başladığı geçen sezonun kalan 8 haftası ve bu sezon için, yayıncının yaptığı talep ve kulüplerin görüşünü alarak indirimi sağladık. Bu normal dışı dönemde amacımız futbolu yaşatmaktır. Salgın döneminde kulüplerimize yardımcı olmak için sözleşme revizeleri başta olmak üzere, FIFA ve UEFA’nın uygulamalarını gerçekleştirdik. Gelirlerdeki düşüşler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar nedeniyle pandemi politikası uygulamamız kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.

“Radikal adımlar attık”

Pandemi sürecinde radikal adımlar atıldığına ve sert kararlar alındığına vurgu yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Futbol ailesi olarak birlikte çözüm yollarını geliştirmeliyiz. Ortak akılla hareket etmeli, futbolun bu süreci güçlü şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Yeni pazarlama stratejileriyle Süper Lig markasını kaliteli hale getirmeliyiz ve seyircisiz oynamanın getirdiği yaraları sarmalıyız. Bizim bu süreçte en önemli önceliğimiz, vazgeçemeyeceğimiz mali disiplindir. Federasyon olarak öncü olmaya çalışıyoruz. Türk futbolu için kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Kulüplerimizin de artık eski Türkiye alışkanlıklarından kurtulmasını istiyoruz. Takım harcama limiti getirerek önemli bir adım attık. Bunun faydalarını her geçen yıl daha fazla göreceğiz. Kulüplerin de gerekli adımları attığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz mali tabloları, borçları ve ağır yükü unutmayalım. Türk futbolu için kemer sıkma politikası geldi ve geçiyor. Borç varken borcu artırmak çözüm değil, sorun üretir. Borç deyince aklımıza hemen devletimiz geliyor. Futbol ailesi olarak başımız ne zaman dara düşse yardımımıza koşan bir devletimiz var. Sporu seven, sporcuya destek veren Cumhurbaşkanımız bizler için büyük şanstır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a futbola olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tesis, stadyum ve altyapı konuları başta olmak üzere spora değer veren ve değer katan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Her şeyi devletten beklememeliyiz”

Devletin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu da söyleyen Nihat Özdemir, “Yardımcı olmaya da devam edeceğine inanıyorum. Ancak her şeyi devletten bekleme mantığından vazgeçmeliyiz. Bunun için gerekli olan reformları hep birlikte başlatmalıyız. Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir futbol ekonomisini hedef olarak seçmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak olan şey, yapısal düzenlemeleri yapmamız gereğidir. Çok yakın zamanda spor yasasının yürürlüğe girmesini bekliyoruz. İnşallah yeni yasa hem hayırlı olacak hem de futbolun büyümesine yardımcı olacaktır. Bakanımızın bu konuda çok değerli katkıları oldu. Spor şurasının meyvelerini yakın zamanda toplayacağız. Bakanımıza maddi manevi tüm katkıları için teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede mali krizleri atlatmış, seyircili maçlara kavuşmuş, dünyada hak ettiği yeri bulmuş şekilde futbolun keyfini çıkarmaya başlayacağız. Uluslararası rekabet de ülke futbolunun seviyesini belirler. Salgın seviyesinde asla taviz vermememiz gereken konu uluslararası rekabettin geri kalmamaktır. Bu nedenle kulüplerimize ve milli takımımıza büyük iş düşüyor” açıklamasını yaptı.

“2022 Dünya Kupası’na katılma coşkusunu yaşayacağız”

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde kaza yaşadığını aktaran TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Çok değil, sadece 1 yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne taşıyan Şenol hocamıza yapılan ağır eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan rakamlara itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. Milli takım hocası olarak mesleki bilgi ve beceresiyle kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim Kurulu ve kendim adına, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştiriye her zaman açığız ama bu eleştirilerin vicdan, hak ve hukuka aykırı şekilde yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şenol hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan Avrupa Şampiyonası’na damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah 2022 Dünya Kupası’na katılarak da özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu yaşayacağız. Avrupa Şampiyonası’na katılmamız sebebiyle UEFA’dan önemli bir gelir elde ettik. Ayrıca önemli 4 sponsorluk sözleşmesi yaptık. Milli takımlar yıllık sponsorluk gelirlerinde yüzde 40’lık artış sağladık. Ailemize katılacak olan yurt dışı menşeili yeni bir sponsorluk daha olacak. Kulüplerimizin de güçlü bir mali durum için Avrupa’da başarılı olmalarına ihtiyaç var. Başakşehir ve Sivasspor’un ülke futboluna katkılarıyla Türk futbolunun layık olduğu yere geleceğinden hiçbir şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

“İnşallah aşı bulununca hayat normale dönecek”

Spor organizasyonlarıyla ses getirilmesi gerektiğinin de altını çizen Nihat Özdemir, “Ülke olarak organizasyon gücümüzle dünyanın gözdesi olduk. İstanbul bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacaktır. İnşallah aşının bulunmasıyla önümüzdeki baharda hayat normale dönecek ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir şenlik olacak. Ayrıca Süper Kupa Finali’ni de Katar’da oynatmayı planlıyoruz. Bu sayede kulüplerimizin geliri artacak. Türk ekonomisi dünyada var olan bir ekonomidir. Bizlere düşen de futbol ekonomisini uluslararası seviyede iyi bir yere taşımak. Hepimizin bu forumdan bu bilinçle ayrılacağını ümit ediyorum. Son olarak Maradona’nın hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Futbol sahalarındaki yaptıklarıyla her zaman hafızalardaki yerini koruyacaktır. Ailesinin, Arjantin’in ve futbol dünyasının başı sağ olsun” diyerek sözlerini tamamladı.