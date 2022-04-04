Nihat Özdemir neden istifa etti, ne oldu, istifasına neden olan faktör nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği haberleri spor dünyasına bomba gibi düştü.

Gazeteci Mehmet Arslan, Twitter hesabından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiğini yazdı.

Arslan'ın ardından birkaç spor yazarı daha Özdemir'in istifa ettiğini öne sürdü.

Nitekim çıkan haberler doğruydu ve nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığından istifa etmişti.

İşte Nihat Özdemir ile ilgili detaylı bilgiler:

Hihat Özdemir Diyarbakır'da dünyaya gelse de aslen Bitlisli'dir.

Özdemir'in asıl mesleği mühendisliktir.

LİMAK Holding'in CEO'su ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerindendir.

Nihat Özdemir 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Ankara'da Gazi Üinversitesi Mühendislik Fakültesi(den mezun oldu.

Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında faaliyetler gösterdi, yatırımlarda bulundu.

Ankara'da ikamet eden Nihat Özdemir aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ortağıdır.

Nihat Özdemir servetiyle de sık sık gündeme gelen isimlerdendir.

Zira, Forbes Dergisi'nin 2017 En Zengin 100 Türk listeszinde Nihat Özdemir de yer almıştı.

Özdemir'in listeye giren serveti ise 1,6 milyar dolardı.

Özdemir 14. Sırada yer almıştı.