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Nihat Özdemir: "Engelli futbolunda dünya markası olduk"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye’yi farklı kategorilerde uluslararası platformda defalarca temsil eden Engelli Milli Takımlarımız, elde ettikleri tarihi başarılarla ülkemizin gururu oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

Spor 03.12.2021, 10:42
Nihat Özdemir: "Engelli futbolunda dünya markası olduk"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye’yi farklı kategorilerde uluslararası platformda defalarca temsil eden Engelli Milli Takımlarımız, elde ettikleri tarihi başarılarla ülkemizin gururu oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm dünyada toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli futbolunu geliştirme stratejisi kapsamında ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi ve ’Futbol Aşkı Engel Tanımaz’ sloganı ile 2006 yılında dört Engelli Spor Federasyonumuz ile (İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu) yapmış olduğumuz stratejik ortaklıkta 15 yılı tamamlamış bulunuyoruz.

Bu süre zarfında, Türkiye’yi farklı kategorilerde uluslararası platformda defalarca temsil eden Engelli Milli Takımlarımız, elde ettikleri tarihi başarılarla ülkemizin gururu oldu ve olmaya devam edecek.

Onlarca başarı hikayesi yazmış engelli sporcularımız, bizleri daima gururlandırdı. 2021 yılında da engelli futbolunda unutulmaz anlara tanıklık ettik.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 2022 yılında da Dünya Oyunları’nda dereceye gireceklerini ümit ediyorum.

İşitme Engelliler Milli Takımımız, Brezilya’da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) grup eleme maçında Fransa’yı 3-0 yenerek oyunlara katılma hakkını kazandı. Son Olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Milli Takımımızın Brezilya’da da şampiyon olacaklarına inancımız tam.

Sesi görenler futbolunda da hedefimiz büyük ve Millilerimizin 2024 yılında Paris’te yapılacak Paralimpik Oyunlarına katılmasını hedefliyoruz.

Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda finalde İspanya’yı 6-0 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası’na en iyi şekilde ev sahipliği yaparak tüm dünyaya engelli futbolundaki başarılarımızı ve organizasyon yeteneklerimizi göstermeye devam edeceğiz. Ampute futbolda dünya şampiyonu olacağımıza da gönülden inanıyorum.

Bu unutulmaz başarılar için milletimiz adına tüm sporcularımızın alınlarından öpüyorum.

Bizler; iş birliğimizi anlattığımız, ’TFF Engelli Futbolu 15 yaşında’ filmini hazırlarken, ’Sesi olmadan çığlık atanların, ayakları olmadan koşan ’tek ayaklı kramponların’, ’en güzel gol hissederek atılan gol’ diyen sesi görenlerin, verdikleri mücadele ile bize her zaman ’umutlarınız yoksa, yaratın’ mesajını veren özel sporcuların, Down sendromlu futbolcuların gerçek hikâyesini anlatmak istedik.

TFF olarak Engelliler Spor Federasyonlarımızın ve sporcularımızın daima yanında olduk. Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Erdem, uluslararası müsabakalarda Millilerimizi yalnız bırakmadı. Yine Riva’da gerçekleşen kamplarda, Engelli Millilerimize moral desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Altıntop, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanımız Ömer Gürsoy ve birçok çalışma arkadaşımla beraber TFF ailesi olarak kendilerine desteklerimizi artırarak vermeye devam edeceğiz.

Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz ki, bugün geldiğimiz noktada tüm hedeflerimize sırasıyla ulaşıyor ve her yıl yenilediğimiz ve güncellediğimiz ’Engelliler Futbolunu Geliştirme Stratejimiz’ ile hedeflerimizi hep yukarılara çıkarıyoruz ve çıkarmaya da devam edeceğiz.

Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde azim ve kararlılıklarıyla topluma örnek olan ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz ile bu yolda bizimle yürüyen ve destek veren herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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