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Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi

Spor 20.09.2021, 22:19
Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'in tazminatı için açıklama

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi.

Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.

69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacağı iddia edilmişti.

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