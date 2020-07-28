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Nihat Özdemir, Antalya’da ziyaretlerde bulundu
TFF 2. LİG PLAY-OFF FİNALİ İÇİN ANTALYA'DA BULUNAN BAŞKAN NİHAT ÖZDEMİR, TFF BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ BÜYÜKAYDIN VE GENEL SEKRETER KADİR KARDAŞ İLE BİRLİKTE ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZIC'YI (SOLDA) ZİYARET ETTİ.
Spor 28.07.2020, 21:01 28.07.2020, 22:03
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte Antalya’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
TFF 2. Lig Play-Off finali için Antalya’da bulunan Başkan Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile birlikte Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’a nezaket ziyaretlerinde bulundu.
Ziyaretlerde TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir, ziyaretlerde Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur’a A Milli Takım forması hediye etti.
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