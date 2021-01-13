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Nihat Özdemir: '14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptıkları toplantı neticesinde 14 yabancı sayısını yalnızca ikinci yarıda geçerli olmak şartıyla 16’ya çıkardıklarını söyledi.

Spor 13.01.2021, 20:04
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Nihat Özdemir: '14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık'

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile çeşitli gündemleri görüşmek üzere Riva'da yapılan toplantıda bir araya geldi. Gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı eski başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, toplantıda Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Sepil'e teşekkür ettiklerini aktararak, “Toplantının ana amacı Mehmet Sepil'in hepimizin bildiği gibi Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa etmesiydi. Sepil'e TFF'ye verdiği desteklerden dolayı almış olduğu kararlar yapmış olduğu görüşmeler vermiş olduğu samimi desteklerinden dolayı kulüpler birliğinin tüm üyelerinin karşısında teşekkür ettik. Kulüpler Birliği Vakfımızın ilerleyen günlerde seçeceği yeni başkanla da çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ettik. 2021 yılının ilk toplantısını bugün yaptık. 2020 yılının nasıl geçtiğini ne gibi karalar aldığımızı enine boyuna yaptığımız çalışmalarımızın hepsini kulüpler birliği üyelerine anlattık. 2021'de de neler düşünmemiz gerektiğini de ifade ettik” şeklinde konuştu.

"14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık”

Kulüpler Birliği'nin TFF'den kadrodaki yabancı oyuncu sınırının arttırılması yönünde gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler birliğinin bizden en çok istediği konuların başında bilhassa kulüplerin elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcuları satamadıkları için onlara önemli derecede yabancı para cinsinden ödemelerinden dolayı ettikleri zararları anlattılar. Ayrıca bu oyuncuların FIFA'ya başvurması durumunda da kulüplerimizin önemli derecede tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. Biz de anında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve başkan yardımcısı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ikinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Ayrıca yine kulüpler birliği üyelerimizden bilhassa bugünden sonra oynanacak maçlarda diğer konularda isteklerini bize bildirdiler. Yapabileceklerimizi kendilerine ifade ettik. Yapamayacaklarımızı da ifade ettik.

Bazı konularda da bazı görüşmeler yapacağımızı yönetim kurulu üyelerimizle bu konuyu tekrar tartışarak o kararları da verebileceğimizi ifade ettik. Bunlar hepsi bir defaya mahsus olmak üzere yapılan kararlardır çünkü çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Pazar, Çarşamba, Pazar yapılan maçlar, Türkiye Kupası maçları Bazı takımlarımızın Avrupa'da oynadığı maçlar ve 16 Mayıs'ta bütün ligleri sonlandırmamızdan dolayı bugünden itibaren de çok önemli bir maç trafiğinin olduğu hepimizin bilgisi dahilindedir.

Bunun için takımda oyuncu listelerinin 30'dan 35'e çıkması 2000 doğumlu amatör çocuklarımızı veya altyapıdaki futbolcularımızı oynatarak, liglerimizi oynatarak tamamlamak TFF'nin birinci görevidir. Bunu için gerekli kararları aldık. Bunları da düşünerek kulüplerimizin mümkün mertebe futbolcularımızı sağlıklı futbol oynatarak ligi sonlandırmak istiyoruz. Almış olduğumuz kararların hepsi sıkışık takvim ve yaşadığımız pandemi dolayısıyla almış olduğumuz kararlardır. TFF bütün ligleri oynatarak sonlandırmak için elinden gelen desteği kulüplerimize yapmaya hazırdır.”

"Yayıncı kuruluş tüm ödemeleri yaptı”

Başkan Nihat Özdemir, bugün itibariyle yayıncı kuruluş ile ödeme probleminin kalmadığını söyleyerek, "Sözleşmeleri de tamamladık. Tüm ödemeleri de bugün itibariyle kulüplere yaptılar. İlerideki ödeme tarihleri de belli. Onlara da desteğimizi sunarak sezonun sonunu getirmeye çalışacağız” dedi.

Mehmet Sepil: “Nihat Başkan bize her türlü yardımı yapacağını söyledi”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan ayrılan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrıldığının altını çizerek, “Bugün hem yeni yıl dolayısıyla hem ilk toplantımızı hem de geçmişin değerlendirmesini yaptık. Yapılan çalışmaların üzerinden gittik. Önümüzdeki sene ile ilgili federasyon ve kulüpler birliği ortak çalışmaları hakkında istekte bulundu. Bugünkü toplantı başkanlık üzerine değildi. 28 Ocak'ta Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek. Ayın 28'inden itibaren yeni başkan görevini devralacak benden. TFF ile yaptığımız görüşmelerin önemli bölümü Tük futbolunun ekonomik zorluklarıydı. İstediğimiz yardımları ilettik. Detaylı konuştuk. Pandemiden dolayı birçok sektör ciddi yardımlar alıyor ama futbol sektörü bu yardımı alamadı. Bunu tartıştık. Nihat Başkan, bize her türlü yardımı yapacağını ve gerekli görüşmelerin yapılacağını söyledi. Federasyon başkanına pandemi nedeniyle maçların yoğunluğu, sakatlıklar gibi nedenleri ilettik. Yabancı sayısını sadece bu sezon için 16 olması yönünde talepte bulunduk. Toplantıda bu karar alındı. 16 yabancı kararı da alındı” açıklamasını yaptı.

"Transfer limiti ile ilgili isteğimizin yerine getirilmesini bekliyoruz”

Sepil, Nihat Özdemir'e futbolun işleyişi inindeki bir takım endişeleri dile getirdiklerini belirterek, “Alınan kararlarla ilgili eşitlik ilkesinin kulüpler tarafından zaman zaman oluşmadığını ve endişe duyduğumuzu ilettik. Başkanımız da notlarını aldı. Yapılan çalışmaların da buna ışık tutmasını istedik. Transfer limiti ile ilgili kulüpler zorlanıyor. Başkanımız sanırım bu isteğimizi de yerine getirecek. Bir taahhüt yok ama bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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