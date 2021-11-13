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Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda

Türk sporuna ve sporcusuna uzun yıllardır verdiği destek ile bilinen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Spor 13.11.2021, 12:18
Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda

Türk sporuna ve sporcusuna uzun yıllardır verdiği destek ile bilinen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 11 Kasım tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirimi ile yönetim kurulu üyeliğine Nihat Kırmızı’nın seçildiği duyuruldu. Türkiye’de sporun gelişmesine destek sağlamak için grup şirketleri ile çalışmalarını aralıksız yürüten Nihat Kırmızı, Türkiye’nin en büyük yerli sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta ile Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı’na 2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında isim ve forma sponsoru olmuştu.

Galatasaray Kongre Üyeliği ve GSYİAD üyeliği aktif olarak devam eden Nihat Kırmızı, aynı zamanda gençlerin sporu sevmesine yardımcı olmak adına amatör branşlara verilen destek ve sporcu yetiştirmek adına birçok gence verilen spor bursu ile gençler için daha iyi bir gelecek yapmak hedefiyle Doğa Sigorta olarak İTÜ Spor Kulübü’nün Basketbol U18, Voleybol ve Amerikan Futbolu gibi amatör branşların takımlarının sponsorluğunu üstlendi.

Nihat Kırmızı, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde yıl içerisinde açılışını yaptıkları Spor Bilimleri Fakültesi ile alanında uzman güçlü bir eğitim kadrosuyla antrenörlük ve spor yöneticiliği alanlarındaki eğitimlerle de hem sporcu hem de antrenör ve spor yöneticileri yetiştirilmesinde önemli adımlar attı.

Nihat Kırmızı yaptığı ilk açıklamada, "Camiamıza hizmete bundan sonra Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek olmanın gurur ve heyecanını paylaşırken, Başkanımız Burak Elmas’a bana duyduğu güven için teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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