Nihat Güler: "Sporun rehabilite ve terapi gücüne deprem bölgelerinde acil ihtiyaç var"

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, deprem bölgelerinde sporun rehabilite ve terapi gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sporun terapi ve rehabilite gücünden faydalanılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Güler, deprem bölgelerinde çadır ve konteyner kentlerde spor etkinlik çadırlarının acilen kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, sporun faydaları arasında iyileştirici gücü, terapi gücü ve rehabilitasyon gücü gibi önemli faydaları olduğunu söyledi. Özelikle çocuklar için spor faaliyetlerinin ivedilikle başlanması gerektiğini dile getiren Güler, "Dünyada daha önce sporun iyileştirici gücünden felaket ve büyük yıkımlarda faydalanılmıştır. Spor etkinlik çadırları acil faaliyete geçmeli. Gençlik ve Spor Bakanlığı deprem felaketi sırasında çok önemli işler yaptı. Sendika olarak kendilerine deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bakanımızdan ricamız spor federasyonları aracılığı ile deprem bölgelerinde acil spor etkinlik çadırları kurarak, çocuklara spor yaptırarak yaşadıkları travmayı daha çabuk atlatmalarını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Nihat Güler, deprem bölgesindeki spor salonları için hasar tespit çalışması yapılarak yeniden açılması ve işletme sahipleri ile antrenörlerin normalleşme sürecine kadar maddi manevi desteklenmesinin önemine değindi.

Deprem bölgelerinde yeni yapılacak şehir planlarında spor tesislerine ayrı bir önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Nihat Güler, "Doğal afetlerde gördük ki spor salonları ve spor sahaları doğal deprem barınma alanları olarak kullanıldı. Sayı ve metrekarelerinin artırılmasına büyük fayda var" dedi.