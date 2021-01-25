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Niğde’de yeni okçular yetişiyor

Niğde’de Türk kültürün önemli yapı taşlarından biri olan geleneksel okçuluğu tanıtmak ve savaş sanatı okçuluğu geliştirmek için başlatılan kurs büyük ilgi görüyor.

Spor 25.01.2021, 13:28
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Niğde’de yeni okçular yetişiyor

Niğde’de Türk kültürün önemli yapı taşlarından biri olan geleneksel okçuluğu tanıtmak ve savaş sanatı okçuluğu geliştirmek için başlatılan kurs büyük ilgi görüyor.

Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ramazan Konuş Gençlik Merkezi bünyesinde verilen kurslara bir yenisi daha eklendi. Her yaş kategorisi için başlatılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda 73 erkek, 63 kadın olmak üzere 137 sporcu okçuluk öğreniyor. Okçuluk İl Temsilcisi, Antrenör Mahmut Taner Şanlı eşliğinde verilen okçuluk sporuna her yaştaki sporcu ilgi gösteriyor. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mahmut Karataş yaptığı açıklamada kursların pandemi kurallarına çerçevesinde verildiğine dikkati çekti. Karataş, "Bakanlığımızın Geleneksel Okçuluk Federasyonu ile imzaladığı protokol gereği geleneksel okçulukla başlayacağız. Mahmut Taner hocamızın eşliğinde okçuluk kurslarımız devam ediyor. Her yaş kategorisinde öğrencimiz var. Okçuluk çok farklı bir branş daha çok konsantre olma ve dikkat bağlamında önemli bir spor. Bunu Niğde’de yaygınlaştırarak bütün yaş gruplarında devam ettireceğiz. Bu kursları pandemi kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak devam etmekteyiz" dedi.

Okçuluk İl Temsilcisi Antrenörü Mahmut Taner Şanlı ise amaçlarının Niğde’deki herkese okçuluğu sevdirmek ve yarışmalarda dereceler elde etmek olduğunu söyledi. Şanlı, "2011 yılından beri Niğde’de okçulukla uğraşmaktayız. Amacımız Niğde’deki çocuklarımıza gençlerimize okçuluğu sevdirmek, yaymak ve okçuluğu en iyi derecede öğretmek. 73 erkek, 63 kadın sporcu olmak üzere 137 aktif sporcuyla çalışma yapıyoruz. Planlarımız içerisinde yarışmalara katılmak var. İnşallah bu süreci atlatıp 2021 yılında okçuluk sporunu Niğde’deki bütün gençlerimize ulaştırmak, arttırmak istiyoruz. 2021 yılında Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılmak, akabinde Türkiye şampiyonasına katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Sporcular ise okçuluğun odaklanma ve yüksek kondisyona sağladığı faydalardan söz etti. Sporcu Deniz Çelik, "Geleneksel Türk Okçuluğu genel anlamda insanlara çok yüksek kondisyon sağlıyor. İlk başlarda zorlanacak ve sonrasında zevk alacaklarını biliyorum. Bende aynı şekilde zorlandım. Yavaş, azimle, sabırla yapacaklar. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sporcu Fulya Adıyaman, "20 yaşındayım yaklaşık 2 yıldır geleneksel Türk okçuluğuyla ilgileniyorum. İlk başta bu spora başlama sebebim bireysel olmasıydı, çünkü daha önce denediğim grup sporlarında yapamadığımı ve çok başarılı olamadığımı fark ettim ve bireysel sporlara yönlendim. Geleneksel Türk Okçuluğu’nu ilk araştırdığımda en önemli özelliğinin savaş sanatı olduğunu öğrendim. İlk başta biraz zorlandım çünkü kol, üst grup kaslarını çalıştıran bir spor bu konuda yetersizdim ve çalışmalarla bunu ilerlettim. Okçuluğun savaş sanatı olmasından dolayı kadınlar çok fazla tercih etmiyor, biraz çekiniyorlar ama ben tavsiye ederim çünkü en başta odaklanmayı arttırıyor ve derslerde yardımcı oluyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Güner Çetin de duygularını şu cümlelerle aktardı:

"2013 yılından bu yana okçuluk sporuyla ilgileniyorum. İlk başta olimpik okçulukla başladım kategori olarak ve bir çok yarışmada ilimizi temsil ettik madalyalar aldık. Savaş sanatı ve son zamanlarda insanların ilgisi Geleneksel Türk Okçuluğu’na televizyon programları ve dizilerden dolayı kaymaya başladı. Şu an revaçta olan bir spor ve federasyon yeni kurulduğu için yarışmaları çok fazla yapılmaya başladı. Kendimi bu alanlarda da göstermek için geliştirmeye çalışıyorum."
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