Niğde Stadyumu’nda ilk kazma vuruldu

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 7 bin 500 kişilik stadyum inşaatında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Selim Gültekin, stadyumda antrenman salonlarının yanı sıra gece aydınlatmasının da olacağını ifade ederken; genç, yaşlı herkesin spor yapabileceği bir stadyum inşa ettiklerini ifade etti. Gültekin, inşaatın 2023 yılının ortalarında tamamlanacağının müjdesini verdi. Hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Selim Gültekin, "7 bin 500 kişilik stadyumumuzun inşaatını geldik ve yerinde gördük. İnşaatımız hızlıca başladı. Firma yetkililerimize, şantiye şeflerimize teşekkür ediyoruz. 7 bin 500 kişilik, gece aydınlatması olan, antrenman salonları içeren, gencinden yaşlısına kadar tüm hemşerilerimizin spor yapabileceği, keyifle maç izleyebileceği stadyumumuza 2023 yılının ortalarında kavuşacağız. Firma yetkilimizden de söz aldık. İnşallah gece gündüz çalışarak, Niğde’mizin çok istediği bu stadyumumuzu şehrimize kazandıracağız. Güzel ve hızlı bir çalışma var. Bu hızımızın daha da artarak stadyumumuzu hemşerilerimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz de takipçisi olacağız. Çünkü spor aşkı engel tanımıyor" dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Selim Gültekin, spor yatırımlarına hız vereceklerini sözlerine ekleyerek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yetkililerimize, bu projemize sahip çıkan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projemizi ve diğer projelerimizi Niğde’mize kazandırmaya devam edeceğiz. Niğde’mizi spor yatırımlarında inşallah 2023’te açılabilir, hizmetine sunulabilir bir yıl olarak ilan edeceğiz. Niğde’mizde spor yatırımlarına hız vereceğiz" diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi ise, sözleşmenin bitiminden çok daha kısa süre içerisinde stadyum inşaatını bitirmek istediklerini söyledi.