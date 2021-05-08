Neymar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız Neymar’ın sözleşmesini uzattı. Gelecek sezon sonunda mukavelesi bitecek olacak 29 yaşındaki futbolcu ile PSG, 2025 yılına kadar mukavele imzaladı.

Neymar, Fransız kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada “Paris’te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla ve harika bir hocayla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Neymar, yeni sözleşmesi ile birlikte Paris Saint-Germain’de yıllık 30 milyon Euro kazanacak. Fransız ekibi eğer Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşırsa, Brezilyalı yıldız yüksek bir primin de sahibi olacak. 2017 yılında Barcelona’dan 222 milyon Euro’ya dünya transfer rekoru kırarak Fransız devine gelen Neymar, bu sezon takımıyla çıktığı 27 maçta 15 gol 10 da asist kaydetti.

GÖZLER MBAPPE’DE

Neymar, 2019 yılında eski takımı Barcelona’ya geri dönmek istediğini açıklamış, ancak Paris Saint-Germain ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesinin ardından bu isteğinden vazgeçmişti. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin de Neymar’ın geri dönmesini istediği biliniyordu. Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde Neymar için Paris Saint Germain’e 100 milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

Paris Saint-Germain ile Neymar arasında imzalanan anlaşmanın ardından gözler takımın diğer yıldızı Kylien Mbappe’ye çevrildi. Paris Saint-Germain yönetiminin 22 yaşındaki yıldız ile de yakın zamanda masaya oturması bekleniyor. Mbappe ile Real Madrid’in yakından ilgilendiği biliniyor.