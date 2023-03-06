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Neymar, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar’ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.

Spor 06.03.2023, 20:01
Neymar, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar’ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1’de PSG’nin Lille ile oynadığı müsabakada sakatlanarak sahayı sedyeyle terkeden Neymar ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. Ayak bileğinden sakatlanan Neymar’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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