Neymar rövanş maçında da yok

Bir ay önce Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanan Neymar, Barcelona maçına da yetişemiyor.

Paris Saint-Germain taraftarları Neymar'ın geri dönüşünü biraz daha bekleyecek. Fransız ekibinden yapılan açıklamaya göre Brezilyalı oyuncu, Barcelona ile oynanacak olan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Böylece Aralık ayındaki kura çekiminden bu yana merakla beklenen Lionel Messi - Neymar kapışması bu sezon sahnelenemeyecek.